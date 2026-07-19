El gesto de Lali Espósito con María Becerra antes de que cante el Himno Nacional en la final del Mundial 2026

A través de sus redes sociales, Lali Espósito alentó a su colega en la previa del gran momento que protagonizará en el partido de Argentina frente a España.

Lali Espósito apoyó desde las redes sociales a María Becerra en la previa de que "La nena de Argentina" entone el Himno Nacional en la final del Mundial 2026. La estrella del pop nacional también alentó a los jugadores del equipo nacional.

Luego de que se multiplicaran pedidos para que Lali repitiera el gesto que tuvo en 2022, cuando en la final del Mundial de Qatar 2022, certamen que le dio a la Selección argentina su tercer estrella, ella cantó el Himno Nacional, en la previa de lo que se convirtio en una gran victoria; fue finalmente María Becerra la elegida para protagonizara el gran momento en el Mundial 2026.

Mientras Lali Espósito se encuentra de vacaciones en Europa junto a su pareja, Pedro Rosemblat, la artista compartió un sentido mensaje desde su cuenta de X. "Vamos Selección, vamos Leo querido. Vamos María. ¡Vamos Argentina amada!“, escribió con entusiasmo.

Lali Espósito alentó a María Becerra en la previa de la final del Mundial 2026 El gesto de Lali Espósito con María Becerra. X @lalioficial De manera inmediata, el posteo se llenó de mensajes elogiosos hacia Lali Espósito por sus palabras para María Becerra, quien recibió la invitación para interpretar el Himno Nacional en el MetLife Stadium durante la previa del partido entre Argentina y España.