La estrella que piden los jugadores de la Selección argentina para que cante el Himno Nacional en la final frente a España

La Selección argentina se prepara el gran desafío de doblegar a España en la esperada final del Mundial 2026 que se disputará este domingo, y a medida que se aproxima el gran día sobrevuela la incógnita sobre la figura elegida para entonar el Himno Nacional en la previa del decisivo duelo futbolístico.

En los últimos días, circularon distintos nombres de estrellas que podrían encargarse del significativo momento que será seguido por millones de espectadores, con algunos pronósticos que señalan a María Becerra o a Soledad Pasturutti como las posibles elegidas.

En SQP (América TV), este viernes contaron que desde la FIFA se comunicaron con La Sole, por lo cual la idea de que Becerra sea la opción para cantar el Himno Nacional quedaría relativizada, aunque según puntualizó el panelista Nico Peralta no está totalmente descartada.

Por su parte, Pía Shaw indicó que Soledad Pastorutti está actualmente en Salta, y tiene una actuación prevista para este domingo en la Fiesta del Poncho que de momento no se ha bajado.

Más allá de las dos estrellas mencionadas, Yanina Latorre remarcó que los jugadores de la Selección argentina y Lionel Scaloni quieren que la elegida sea Lali Espósito . "No es en contra de las otras chicas, sino por cábala, porque salieron campeones. Piden por Lali", enfatizó la conductora.

Respecto al deseo de los integrantes del equipo nacional, Peralta deslizó: "Lali está de vacaciones en España. Me llama la atención el silencio. Cuando le pregunté, me clavó el visto".

En tanto que Shaw contó que se comunicó con alguien del entorno de Lali Espósito, y le dijeron que la gran figura del pop no puede en este momento repetir su gesto de cantar el Himno Nacional en honor a la Selección argentina.

Por último, Yanina Latorre señaló que la foto de Lali Espósito en un aeropuerto que se viralizó no es actual, por lo que descartó que la artista esté viajando a Estados Unidos, mientras que Nico Peralta reveló que consultó a los representantes de Abel Pintos y Diego Torrres; quedando ambos descartados ya que no recibieron ningún tipo de llamado y en el caso de Pintos tiene un show programado para este domingo.