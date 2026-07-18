"No va a ser fácil": la escalofriante predicción del oráculo angelical para la Selección argentina en la final del Mundial 2026

A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España , las predicciones esotéricas volvieron a ganar protagonismo. En esta oportunidad, la especialista en oráculo angelical Silvina Sismanoglu (@silvinacaffe) realizó una nueva consulta espiritual sobre el partido decisivo y compartió la interpretación de las cartas.

Cabe destacar que ella había asegurado en diálogo con MDZ que estos países se iban a enfrentar en la final . Pero ahora, de cara al domingo, explicó que la lectura muestra un encuentro muy parejo, con momentos de incertidumbre para la Selección argentina, aunque el desenlace sería favorable para uno de estos dos finalistas.

Las primeras cartas reflejaron, según Sismanoglu, un comienzo con mucha energía y determinación por parte de la Albiceleste: "Les van a poner todo, llegan con toda la energía, emergen, están fuertes, están vibrantes, van por todo".

Sin embargo, advirtió que el desarrollo del partido no sería sencillo: "Hay algunos momentos en donde flaquean y van a quedar preocupados".

Para la especialista, ese desgaste estaría relacionado con el paso de los minutos y el esfuerzo físico, aunque sostuvo que el equipo encontraría fortaleza en la unión del grupo y en la dimensión espiritual: "Se dejan llevar por la espiritualidad, la conexión que tienen con Dios, con los ángeles o con algún santo. Necesitan mantenerse equilibrados mental, emocional y físicamente".

La advertencia sobre España

Al consultar las cartas para la selección española, Silvina aseguró que encontró un rival muy sólido y agresivo. Según su interpretación, España llegará con un gran impulso colectivo y una fuerte predisposición para disputar cada pelota.

"España está unida, preparada y va con demasiada fuerza. Van por todo, no les importa nada”, dijo. Incluso afirmó haber percibido la presencia de dos futbolistas españoles especialmente intensos.

"Yo veo dos jugadores de España que van siempre al choque. Van con toda la fuerza, arremeten con todo”, señaló. No obstante, consideró que esa intensidad podría terminar jugándoles en contra.

El mensaje sobre Scaloni y Messi

La lectura también incluyó referencias al entrenador y al capitán argentino. Sobre Lionel Scaloni, sostuvo que atraviesa un momento de gran claridad estratégica: "Me gusta cómo está. Está armando estrategias todo el tiempo. Analiza permanentemente y los jugadores cumplen con el objetivo".

Respecto de Lionel Messi, afirmó que lo percibe especialmente concentrado: "Está híper concentrado. Puede tener algún momento de miedo, pero enseguida lo transforma, se une al grupo y van todos para adelante”.

La predicción para la final del Mundial 2026

Finalmente, Sismanoglu volvió a consultar al oráculo preguntando directamente si Argentina derrotará a España. La respuesta de las cartas fue positiva, aunque acompañada de una advertencia: "No va a ser fácil”.

Según explicó, las cartas muestran esfuerzo, agotamiento y una definición muy trabajada, pero concluyen con imágenes de celebración: "Esto habla de alegría, de festejo y de unión”.

En su interpretación, el factor decisivo será el funcionamiento colectivo: "Por estar unidos, por estar hermanados y por la fuerza espiritual del grupo, ganan". La especialista cerró su lectura con una frase que entusiasmó a los hinchas: "Para mí lo ganan. Llegan agotados, pero llega la cuarta estrella”.