El vidente que acertó las dos semifinales ya decretó al campeón del Mundial 2026: "Preparativos para celebrar en..."
Tras anticipar con exactitud los triunfos de la Scaloneta y de España, el mentalista José Fuentes reveló su visión definitiva para el domingo.
La expectativa por la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España es total. En medio de un clima de extrema ansiedad, el vidente natural José Fuentes, quien se volvió un fenómeno viral tras acertar con precisión los resultados de ambas semifinales, compartió su esperada predicción para el partido del próximo domingo.
Fuerte y claro: el seleccionado que saldrá campeón según José Fuentes
Fuentes comenzó su mensaje felicitando al plantel argentino y pidiendo prudencia a los fanáticos frente a la intensidad que rodea la previa. “Es un partido de fútbol, se tienen que calmar. Hay mucha euforia... Pero todo tiene que ser con calma. Lo mío es una predicción, no pasa nada”, reflexionó con serenidad en una transmisión en vivo.
Sin embargo, el tramo que verdaderamente revolucionó a las redes sociales llegó cuando el especialista analizó las posibilidades de que la Scaloneta rompa con la estadística histórica de los mundiales modernos.
“Esto está terminándose y creo que van a haber personas que quieran cambiar todo. Yo fui muy cuidadoso al observar qué vi. Las matemáticas modernas decían que era prácticamente imposible que un equipo sea bicampeón, pero yo decidí soltarla. Yo vi que todo se iba para Argentina”, reveló sobre sus percepciones.
Sin rodeos y con una enorme seguridad, Fuentes decretó el desenlace del campeonato. “Ahorita estamos a un paso de terminar esto, de que se hagan los preparativos para celebrar en Buenos Aires y que los argentinos tengan otra Copa del Mundo más”, sentenció, antes de asegurar que su visión es sumamente fuerte y que está convencido de que el festejo albiceleste se hará realidad.