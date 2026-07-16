El vidente que acertó las dos semifinales ya decretó al campeón del Mundial 2026: "Preparativos para celebrar en..."

Tras anticipar con exactitud los triunfos de la Scaloneta y de España, el mentalista José Fuentes reveló su visión definitiva para el domingo.

El especialista en predicciones pidió llevar calma a los hinchas y bajar los niveles de ansiedad en las redes. / captura Instagram

La expectativa por la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España es total. En medio de un clima de extrema ansiedad, el vidente natural José Fuentes, quien se volvió un fenómeno viral tras acertar con precisión los resultados de ambas semifinales, compartió su esperada predicción para el partido del próximo domingo.

Fuerte y claro: el seleccionado que saldrá campeón según José Fuentes Fuentes comenzó su mensaje felicitando al plantel argentino y pidiendo prudencia a los fanáticos frente a la intensidad que rodea la previa. “Es un partido de fútbol, se tienen que calmar. Hay mucha euforia... Pero todo tiene que ser con calma. Lo mío es una predicción, no pasa nada”, reflexionó con serenidad en una transmisión en vivo.

Según la visión de Fuentes, las calles de Buenos Aires volverán a vestirse de fiesta el próximo domingo. Captura Sin embargo, el tramo que verdaderamente revolucionó a las redes sociales llegó cuando el especialista analizó las posibilidades de que la Scaloneta rompa con la estadística histórica de los mundiales modernos.

“Esto está terminándose y creo que van a haber personas que quieran cambiar todo. Yo fui muy cuidadoso al observar qué vi. Las matemáticas modernas decían que era prácticamente imposible que un equipo sea bicampeón, pero yo decidí soltarla. Yo vi que todo se iba para Argentina”, reveló sobre sus percepciones.