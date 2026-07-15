A horas de la semifinal, la tarotista de los famosos sorprendió con un fuerte vaticinio para la Scaloneta
Tras la clasificación frente a Suiza, la especialista Mariam Caleiro analizó las cartas y anticipó cómo le irá al equipo de Lionel Scaloni.
La Selección Argentina vive horas de máxima expectativa en el Mundial 2026. Tras dejar en el camino a Suiza con un sólido 3 a 1 en los cuartos de final, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya se prepara para el trascendental choque de este miércoles a las 16:00 ante Inglaterra, un rival con una carga histórica inigualable.
En la previa de este compromiso clave que definirá a uno de los finalistas del torneo, las especulaciones y los análisis de todo tipo inundan las redes sociales. Sin embargo, fue la tarotista de los famosos, Mariam Caleiro, quien sacudió las plataformas digitales con un contundente y esperanzador pronóstico.
Qué dijo Mariam Caleiro en la previa
A través de un video que se viralizó rápidamente, la especialista enfocó su lectura en el rol del cuerpo técnico y la mentalidad del plantel nacional. “Vengo a hablar de Lionel Scaloni, vamos a hablar de su energía. Es un señor para manejar su equipo”, comenzó destacando sobre el líder de la Scaloneta.
Poco después, Caleiro lanzó la frase que revolucionó a los hinchas y alimentó la ilusión de alcanzar la definición del próximo domingo. “Decretado está para el partido del miércoles: los dejamos todos tirados a los ingleses”, aseguró con absoluta firmeza de cara al decisivo encuentro.
Con estas palabras, la astróloga aportó una dosis de mística a la antesala de una jornada que promete paralizar al país. Mientras tanto, el seleccionado nacional busca concentrarse en lo estrictamente deportivo para superar una de las pruebas de fuego más complejas de este proceso mundialista.