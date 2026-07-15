A horas de la semifinal, la tarotista de los famosos sorprendió con un fuerte vaticinio para la Scaloneta

Tras la clasificación frente a Suiza, la especialista Mariam Caleiro analizó las cartas y anticipó cómo le irá al equipo de Lionel Scaloni.

Mariam Caleiro revolucionó las redes con sus revelaciones sobre la energía del próximo partido. / Archivo

La Selección Argentina vive horas de máxima expectativa en el Mundial 2026. Tras dejar en el camino a Suiza con un sólido 3 a 1 en los cuartos de final, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya se prepara para el trascendental choque de este miércoles a las 16:00 ante Inglaterra, un rival con una carga histórica inigualable.

El equipo de Lionel Scaloni buscará el pase a la gran final este miércoles desde las 16 horas. En la previa de este compromiso clave que definirá a uno de los finalistas del torneo, las especulaciones y los análisis de todo tipo inundan las redes sociales. Sin embargo, fue la tarotista de los famosos, Mariam Caleiro, quien sacudió las plataformas digitales con un contundente y esperanzador pronóstico.

Qué dijo Mariam Caleiro en la previa A través de un video que se viralizó rápidamente, la especialista enfocó su lectura en el rol del cuerpo técnico y la mentalidad del plantel nacional. “Vengo a hablar de Lionel Scaloni, vamos a hablar de su energía. Es un señor para manejar su equipo”, comenzó destacando sobre el líder de la Scaloneta.

Tras la victoria ante Suiza, la Selección Nacional afronta uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos. EFE Poco después, Caleiro lanzó la frase que revolucionó a los hinchas y alimentó la ilusión de alcanzar la definición del próximo domingo. “Decretado está para el partido del miércoles: los dejamos todos tirados a los ingleses”, aseguró con absoluta firmeza de cara al decisivo encuentro.