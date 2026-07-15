Revelaron el origen del conflicto entre Tomás y Fernando Dente que involucra un dramático secreto familiar

En medio de la fuerte exposición pública del conflicto entre Tomás Dente y Fernando Dente , Yanina Latorre aseguró conocer la verdadera historia detrás del distanciamiento entre los hermanos y relató detalles de la situación familiar que, según explicó, marcó sus vidas.

En Sálvese Quien Pueda, la conductora comenzó reconstruyendo el pasado de la familia. "La familia era Ada (Rizzuti, quien falleció en 2009 de cáncer), el señor (José) Dente y tres hijos varones. Todos muy felices hasta que empezaron a llevarse muy mal los padres. Parece que el señor era muy autoritario, aunque no vamos a criticar a un señor que no está vivo", contó la periodista.

Luego, profundizó sobre la historia de Ada: "Era una casa con violencia, Ada una señora muy creyente, en el colegio al que iban sus hijos iba mucho a la Iglesia, que tenía un cura que la confesaba y le contaba sus penas. Se engancha con el cura y no fue esporádico; se enamoraron, a tal punto que ella queda embarazada y cuando el cura se entera le ofrece dejar los hábitos y empezar una vida juntos, pero ella se asusta porque le tenía miedo al señor Dente y le dice que no, pero que va a seguir con el embarazo. El cura la respetó".

De acuerdo con el relato de Latorre, el sacerdote nunca perdió de vista la situación. "El cura siempre supo que ella estaba embarazada, que había parido y nunca conoció al hijo. Con el tiempo el cura deja los hábitos, se enamora de otra mujer y tiene una hija", detalló la presentadora.

"Siempre fue el hijo de Dente. Incluso, me contaron que Fernando era el predilecto de José Dente y tenían un vínculo maravilloso. Hasta que Fernando empezó a sufrir mucho porque se llevaban tan mal sus padres, la casa era un infierno, por eso cuando logra agarrar unos mangos, a los 18 años raja. Había mucha violencia, por eso se va de la casa", comentó Yanina.

Según explicó, la separación de los padres no alteró inicialmente la relación entre los hermanos, pero sí agravó la situación de Ada. "Ellos se terminan separando, ella se va a un monoambiente porque el tipo la dejó en la calle, pero los hermanos eran unidos, todo normal. Después de la separación, las amigas de Ada cuentan que se termina enfermando de cáncer a causa de todo lo que había vivido, y cuando le agarra metástasis empieza a pensar a pensar que Fernando se merecía saber la verdad. Con el derecho a la identidad, que si que no, ya tenía 28 años, va y se lo cuenta", reveló la conductora.

El actor se enteró de la verdad sobre su identidad biológica a los 28 años, un quiebre absoluto en su vida. Julián Volpe

Para Latorre, ese fue el momento que desencadenó el conflicto familiar: "A Fernando le pegó para la miércoles, por eso se enoja con la mamá y no la acompaña en su lecho de muerte. El quilombo familiar, sobre todo con Tomi y con el tío, que lo vemos enojado, empieza porque él no la va ni a despedir. La madre pedía por él, muriéndose y él no iba. El día que va a despedirla ella ya estaba dormida y nunca se enteró de que el hijo la fue a ver".

Asimismo, la presentadora contó cómo se produjo el primer encuentro entre Fernando y su padre biológico. Según explicó, Ada le avisó al exsacerdote que su hijo ya conocía la verdad. "El cura va al teatro, Fernando estaba haciendo Hairspray, con su mujer y su hija. Lo van a ver, se conocen, pero el vínculo no fluyó ni de un lado ni del otro", contó la periodista.

Finalmente, Yanina Latorre aseguró que José Dente también llegó a enterarse de la situación antes de morir. "A partir de ahí la madre se pone grave y él nunca la acompañó. Fue, pero cuando ya había tomado morfina. Ese es el conflicto real entre los hermanos. Cuando pasó eso se entera el señor Dente, que no es su padre y no hizo nada. Fingió demencia, siguió su vida y se murió cinco años después que Ada, siguió siendo padre de Fernando, él diciéndole papá", aseguró la conductora.