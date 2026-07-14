Se reavivó la polémica y Tomás Dente defenestró a su hermano Fernando: "Se acostaba con el..."

La relación entre Tomás y Fernando Dente sumó un nuevo y complejo capítulo en las últimas horas. El detonante de este último cruce fue una fuerte declaración de la periodista Carla Czudnowsky, quien sugirió públicamente que la madre de Tomás estaría decepcionada de él y no se sentiría orgullosa si pudiera ver su presente.

Esta frase reabrió una grieta familiar de larga data y provocó una dura reacción por parte del panelista. Si bien Fernando se negó a hablar públicamente, el periodista no evitó romper el silencio tras el reflote de la situación.

El periodista primeramente se refirió a la polémica en SQP (América TV) y apuntó no solo contra Czudnowsky y la periodista Laura Ufbal, sino también contra su hermano, a quien se encargó de definir de manera tajante como su "medio hermano".

Al ser consultado sobre los motivos de su enojo, Tomás cuestionó que Fernando se hubiera negado a hablar con la prensa al ser contactado por la producción del programa, tildando esa actitud de contradictoria: "A mí me parece raro porque en su momento él expuso a mi mamá".

En la misma línea, lo calificó de "mercenario" y "sinvergüenza", acusándolo de haber exagerado la realidad familiar con el único fin de obtener notoriedad y "ponerse en el papel de víctima".

Dente: "Se acostaba con el papá de su mejor amiga"

En su descargo, Tomás profundizó sus críticas hacia el conductor y actor. Aseguró que Fernando reveló el secreto más grande de su madre tras su fallecimiento, sin contar con el consentimiento del resto de los hermanos. Además, desmintió las versiones de violencia doméstica planteadas por su hermano en el pasado, afirmando que "crea prácticamente una película de ciencia ficción" sobre el tema, y negó rotundamente haber ejercido maltratos físicos sobre él durante la infancia.

Por otra parte, el panelista sumó denuncias en el ámbito profesional y personal. Según su testimonio, Fernando le bloqueó oportunidades laborales al pedirle expresamente a las autoridades de un canal de aire que no lo contrataran para conducir. Asimismo, lanzó una de las imputaciones más severas de su descargo al afirmar que su hermano "se acostaba con el papá de la mejor amiga para que le diera en su momento una obra de teatro".

Tomás también contrastó el comportamiento de Fernando con el apoyo económico y afectivo que él le brindó en su juventud. Recordó que, tras la separación de sus padres, trabajaba hasta la medianoche y destinaba la totalidad de su sueldo a su madre para garantizar que a su hermano menor no le faltara nada. Sin embargo, lamentó que, años más tarde, al quedarse sin empleo y coincidir con el despegue profesional de Fernando, no recibió asistencia recíproca de su parte.