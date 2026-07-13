El secreto de la camiseta del 86: Claudia Villafañe lució la original de Maradona y detalló su inédita confección

La mujer exhibió la histórica casaca azul y detalló el trabajo para coser los escudos y pegar los números antes del encuentro contra Inglaterra.

En una reciente emisión del programa La Cocina Rebelde (El Trece), Claudia Villafañe sorprendió al lucir la icónica camiseta azul que Diego Armando Maradona utilizó en aquel partido de la Selección Argentina contra Inglaterra, durante el Mundial de México 1986. Durante su participación, mostró la prenda y compartió detalles inéditos sobre su improvisada confección.

El secreto de su confección Villafañe exhibió ante las cámaras que la camiseta aún conserva las manchas originales de aquel encuentro y destacó el trabajo artesanal que hubo detrás de ella. "El escudo está cosido por las mismas chicas que limpiaban en la concentración y hacían la comida", relató, explicando que el equipo nacional no contaba con un juego de camisetas suplentes de color azul para enfrentar a los ingleses, quienes jugaban con su tradicional indumentaria blanca.

Ante la urgencia logística, parte del equipo tuvo que salir a buscar alternativas por la Ciudad de México. Lo único que lograron conseguir de la marca Le Coq Sportif, la cual vestía a la selección en ese momento, fueron unas camisetas que presentaban "dos colores diferentes". La adaptación se realizó a contrarreloj: como los escudos no estaban bordados, debieron sacarlos de otras prendas para que las empleadas de la concentración los cosieran a mano, "como pudieron", en las nuevas casacas.

Otro de los detalles técnicos que reveló Villafañe fue el origen de los dorsales. El característico número plateado que brilló en la espalda de Maradona no estaba impreso previamente, sino que fue "pegado en el momento". Además, detalló que el material de la remera no era el adecuado para la alta competencia deportiva bajo el calor mexicano. "Es de acrílico, ni algodón tiene", señaló, indicando que la tela causaba que los jugadores transpiraran de manera excesiva, al punto de que "chivaban como perros".