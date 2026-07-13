La letal definición de Susana Giménez sobre la China Suárez tras su llegada del Mundial: "No tiene"

Recién llegada de Miami, la diva de los teléfonos no se guardó nada y apuntó sin filtro contra la actriz: los detalles.

Susana Giménez regresó a la Argentina tras su paso por el Mundial y, en un improvisado contacto con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza, dejó una serie de declaraciones contundentes. Fiel a su estilo, la conductora abordó diversos temas, pero el momento que mayor repercusión generó fue su tajante opinión sobre la actriz Eugenia "China" Suárez.

Durante la entrevista, el cronista le consultó si, tal como se había comentado en otro ciclo televisivo, ella se consideraba a sí misma como "la China Suárez de los años 70".

La respuesta de Giménez: sin carisma y aburrida Lejos de evadir la comparación o responder con diplomacia, la diva fue categórica al marcar sus diferencias: "No creo, no tiene carisma". Ante la sorpresa del periodista, quien repreguntó para confirmar sus dichos, Giménez reafirmó su postura sin filtros y sentenció: "Para mí no. Es preciosa, pero es muy aburrida".

La nota no se limitó únicamente a la actriz. La conductora también fue consultada sobre las recientes críticas de Jorge Rial, quien había cuestionado su actitud durante el mundial asegurando que "no todos somos Su". Mostrando total indiferencia frente a los comentarios del conductor, Susana minimizó el conflicto. "Siempre me cuestionan desde hace muchos años. No me molesta que haga lo que quiera, si ya lo sé, que es así y él piensa eso", expresó.

Sin embargo, el clima se tensó cuando el cronista le mencionó que Rial insinuó haber sido invitado al living de su programa únicamente por conveniencia, debido al rotundo éxito que él manejaba en ese entonces con Gran Hermano.