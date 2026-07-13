Momi Giardina habló con Erling Haaland tras su polémica imitación: "Se ríe de él mismo"

La humorista se refirió al fuerte repudio que recibió en redes sociales y descartó rumores sobre posibles acciones legales en su contra.

Luego de la ola de críticas que desató su parodia de Erling Haaland en LUZU TV, Momi Giardina habló por primera vez sobre el impacto que tuvo el repudio virtual en su vida. Lejos de esquivar la polémica, la actriz defendió su performance y lamentó la agresividad de los mensajes que recibió durante los últimos días.

“Yo lo viví como lo que es, una parodia que te puede gustar o no, pero mi intención fue absolutamente absurda”, explicó la humorista, quien remarcó que la actuación es simplemente un espacio lúdico y comparó la imitación con el acto de "ponerse una máscara" y disfrazarse.

Giardina: "Es una persona exitosa e increíble" Sin embargo, el tono de los comentarios en las redes sociales cruzó un límite que la afectó profundamente. “La agresión fue muchísimo más dolorosa para mí, deseándome la muerte, cosas horribles. Me parece que hay mucha gente que juega a ser moral con un nivel altísimo de agresión”, reflexionó. Al ser consultada sobre si sentía algún tipo de arrepentimiento por haber llevado a cabo el sketch, fue categórica y sostuvo su postura: “No me arrepentí porque no lo hice con mala intención, no me burlé. Es una persona exitosa e increíble”.

El punto más sorpresivo de la nota llegó cuando Giardina reveló que, en medio del escándalo y la repercusión mediática, decidió buscar un canal de diálogo directo con el delantero del Manchester City. “De mi parte pido disculpas a aquellos que se sintieron ofendidos en nombre de Haaland, pero hasta hablé con él. Yo soy fan, pero real”, confesó.

La crítica de Tomás Dente sobre la imitación. Ante la insistencia sobre cómo fue ese acercamiento transatlántico, la conductora detalló que le envió un mensaje a través de Instagram y buscó desdramatizar el revuelo generado en Argentina: “Todo arrancó porque la gente me veía parecida a él desde mi fisonomía y fue un chiste. Tengo la mejor, él es la primera persona que se ríe de él mismo como lo hago yo, así que menos agresión y que se diviertan un poco más”.