Un reconocido conductor defenestró a Momi Giardina por su imitación de Erling Haaland en Luzu TV

Tras una parodia de la bailarina sobre el jugador noruego, las redes y diversos periodistas no se quedaron callados.

El humor y sus límites vuelven a estar en el centro del debate, y esta vez los protagonistas del escándalo son Momi Giardina y Tomás Dente. El conductor no anduvo con vueltas y utilizó el aire de su programa para destrozar a la humorista y a Nicolás Occhiato, tras una parodia en la que Giardina personificó al delantero del Manchester City, Erling Haaland.

Visiblemente indignado, Dente comenzó su descargo exponiendo la nula gracia que el segmento generó en su propio equipo de trabajo: "Momi Giardina parodiando, personificando al jugador de fútbol, a Haaland... Háblenme de racismo. Acá lo estamos viendo todos, detrás de cámara tenemos una producción de más de 30 personas, todos miraban el monitor y ninguno esbozó una sonrisa".

La delgada línea entre reírse "con" y reírse "de" Lejos de dejar el tema ahí, el periodista profundizó en su postura y explicó por qué considera que la actitud de los integrantes del streaming cruzó un límite, enmarcando la situación como un claro caso de acoso.

"Hay que entender algo: fíjense cómo con una preposición cambia todo", arrancó reflexionando. "Una cosa es reírte de alguien. Cuando vos te mofás, estás llevando a esa persona al blanco de las críticas sin su anuencia, estás bullineando a una persona. Cuando vos te reís con alguien, esa persona, la protagonista del chiste, está ingresando en la escena y te está dando la venia para que nos divirtamos todos", diferenció con contundencia.

"¿Con qué autoridad te reís de los demás?" El momento más álgido del editorial llegó cuando Dente apuntó directamente contra la cabeza de Luzu TV y catalogó la burla hacia los rasgos físicos del futbolista noruego como un acto discriminatorio.