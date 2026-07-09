Revelaron fotos inéditas de Ernestina Pais en la playa poco antes de su muerte

A través de sus redes sociales, un íntimo amigo de la actriz compartió imágenes nunca antes vistas de la figura disfrutando del mar.

La partida de Ernestina Pais dejó un profundo dolor aquel 26 de junio. Desde ese día, el entorno digital se convirtió en el espacio en el que sus seres queridos la recuerdan conforme pasan los días. Entre los homenajes más recientes se destaca el de Lautaro López, quien se describe a sí mismo como artista freelancer en técnicas de esculturas inmersivas.

A través de su cuenta de Instagram, López decidió compartir una serie de fotografías inéditas de Pais en la playa, revelando su faceta más luminosa, relajada y feliz antes de su muerte.

Las postales de Pais Ernestina Pais y Lautaro López. IG @taro.lopezz Junto a las conmovedoras imágenes, López escribió un texto íntimo que evidencia el fuerte vínculo de confianza y cariño que los unía. "Se donde fuiste", comenzó expresando el artista, para luego agradecerle el lugar que le dio en su historia cotidiana.

Ernestina Pais en la playa. IG @taro.lopezz "Gracias por haberme dejado entrar en tu vida y ser esa 'gente que si' para vos, por haber sido quien fuiste frente a todas las adversidades que esta vida te puso y por lo increíble persona que eras con los demás, tu sinceridad y tu verdad ante todo, tu intelecto, tu lectura", detalló en la publicación.

Ernestina Pais de espaldas. IG @taro.lopezz Visiblemente afectado por la pérdida, el escultor cerró su dedicatoria con unas sentidas palabras: "Te voy a querer toda la vida y a extrañar aún más, me duele mucho y todavía no lo puedo creer. Me quedan muchas cosas por contarte y decirte, se donde encontrarte Ernes".