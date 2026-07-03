El estremecedor dato sobre la muerte de Ernestina Pais que José María Muscari reveló ante la Justicia

A una semana de la muerte de Ernestina Pais en un cruce ferroviario, José María Muscari declaró como testigo y confirmó un dato que podría resultar relevante para reconstruir las últimas horas de la periodista.

José María Muscari fue citado a declarar en la investigación que busca esclarecer la muerte de Ernestina Pais y decidió presentarse personalmente ante la Justicia. Según explicó al salir de la audiencia, además de aportar información sobre la actividad laboral de la periodista, quiso evitar que el hijo de Pais tuviera que atravesar ese momento, por lo que salió a hablar.

El dato que aportó Muscari sobre las últimas horas de Ernestina Pais Durante su declaración, Muscari confirmó que Ernestina Pais no estaba llegando tarde al Teatro Niní Marshall de Tigre, donde integraba el elenco de la obra El Divorcio del Año. Ese punto es considerado relevante dentro de la investigación, ya que la Justicia intenta reconstruir las circunstancias previas al accidente ocurrido en un cruce ferroviario.

El director explicó cuál fue el alcance de las preguntas que recibió. "Desde que me convocaron sabía muy claramente el contexto. Quieren corroborar cuál era el trabajo de Ernestina, en qué consistía su labor, a qué hora tenía que llegar al teatro. Pero no hay más puntualidades que esas. El derrotero de los hechos es lo que publiqué", señaló.

El intento de comunicarse con Ernestina Pais Muscari también contó que, tras enterarse del accidente, trató de ponerse en contacto con Ernestina Pais sin conocer todavía el desenlace fatal. "Intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación. Como era de esperar, nadie respondió a su teléfono", afirmó.