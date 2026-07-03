La dura reacción de Malena Guinzburg al video hecho con IA de Jorge y Ernestina Pais: "Hacer hablar a muertos"

Tras la viralización del video que reunía a los conductores de Mañanas Informales, la comediante se sinceró sobre el impacto que le generó.

Tras la reciente pérdida de Ernestina Pais, comenzó a circular un video creado con IA que simulaba un reencuentro entre la animadora y el inolvidable Jorge Guinzburg, rememorando la icónica dupla que brilló en Mañanas Informales. Lo que para muchos fue un homenaje, para Malena Guinzburg significó una experiencia que lejos de ser agradable, terminó por mover los peores sentimientos.

Consultada sobre sus sensaciones al recibir el material, la comediante y actriz no ocultó su incomodidad y fue sincera sobre el choque que le produjo ver a su padre en una situación fabricada digitalmente.

La reacción de Guinzburg: "Impresión" "A mí me costó un huevo ver ese video. La verdad, me lo mandó todo el mundo. Gente diciéndome 'mirá qué hermoso'. Supongo que lo hicieron con la mejor... Es muy impresionante porque se ve muy real", confesó Malena.

Lejos de fomentar el uso de estas nuevas herramientas para homenajear a figuras que ya no están, Malena puso sobre la mesa la extraña sensación de ver a su padre realizando acciones ficticias con un nivel de realismo que le causó cierta abrumación.