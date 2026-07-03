El encuentro más emotivo: el hijo de Ernestina Pais se reunió con Charly García a una semana de la tragedia

En medio del dolor por el trágico accidente que se llevó la vida de la conductora, Benicio Guyot compartió una foto con el ídolo del rock nacional.

A una semana del fatal accidente ferroviario en San Isidro que le costó la vida a Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot busca consuelo aferrándose al cariño de su entorno. Pero, en las últimas horas, el joven emocionó a todos al mostrar quién lo estuvo acompañando en este momento tan doloroso: el mismísimo Charly García.

El joven de 22 años, fruto de la relación de la animadora con el fotógrafo Alejandro Guyot, utilizó su cuenta de Instagram para compartir las postales de este encuentro íntimo.

Benicio Guyot: "Con un enorme" En la imagen, que rápidamente hizo eco en todas las redes, Benicio posó junto al mítico músico con un semblante de agradecimiento profundo. Para acompañar la placa, eligió unas breves pero muy sentidas palabras: "Con un enorme. Gracias".

Desde que se conoció la dura noticia aquel viernes 26 de junio, Benicio tuvo que atravesar el duelo bajo una inevitable exposición. Sin embargo, a pesar del shock, eligió responder con muchísima madurez y calidez a todas las muestras de afecto.

El último agradecimiento de Guyot. IG @benicioguyot A través de sus redes sociales, se encargó de agradecer el inmenso aguante de la gente, publicando mensajes donde afirmaba estar "absolutamente inundado de amor" por la cantidad de palabras preciosas que recibió de su círculo y de los seguidores de la actriz.