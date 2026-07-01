Minuto por minuto, José María Muscari reveló cómo fue el fatal accidente de Ernestina Pais

El director José María Muscari difundió un comunicado este miércoles en el que señaló cómo ocurrieron los hechos. La Justicia lo había citado a declarar para esta semana.

José María Muscari, director de la obra en la que trabajaba Ernestina Pais, emitió un comunicado.

Mientras continúa la conmoción por la muerte de Ernestina Pais, el director y productor teatral José María Muscari difundió este miércoles un comunicado para aclarar la cronología de los hechos ocurridos el día del accidente fatal y desmentir versiones que comenzaron a circular en las últimas horas.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Muscari explicó que fue citado a declarar como testigo para confirmar que la periodista y actriz se encontraba trabajando en una obra que él dirige y que aquella noche tenía prevista una función teatral.

COMUNICADO IMPORTANTE pic.twitter.com/qWj0Q9CH5N — Jose Maria Muscari (@muscarijoseok) July 1, 2026 Según detalló el director, el accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais ocurrió alrededor de las 19:25, cuando la conductora fue embestida por una formación del Tren de la Costa en la zona del bajo de San Isidro.

Cómo se enteró de la muerte de Ernestina Pais Muscari precisó que recién a las 20:30 una productora de Crónica TV se comunicó con él para preguntarle si Pais había llegado al teatro y advertirle sobre el accidente que había sufrido. Tras recibir ese llamado, explicó que se contactó inmediatamente con la sala teatral para confirmar si la actriz había arribado al lugar para cumplir con sus compromisos laborales.

Cinco minutos más tarde, alrededor de las 20:35, intentó comunicarse directamente con Ernestina para conocer qué había sucedido, aunque no obtuvo respuesta.