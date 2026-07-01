Muerte de Ernestina Pais: indignación en redes por una médium que fue al lugar del accidente

Tras la trágica muerte de la conductora, la actitud de la médium en el lugar del choque desató la furia y el repudio de los usuarios.

La trágica muerte de Ernestina Pais conmocionó al espectáculo tras ser embestida por el Tren de la Costa mientras cruzabas las vías en su auto. Tras el fatal accidente se generó indignación en redes sociales luego de que una médium filmara un polémico video en el lugar del choque, despertando el repudio generalizado de los usuarios.

Un trágico desenlace La querida conductora y actriz falleció el pasado viernes a los 54 años en San Isidro, cuando cruzó las vías con su automóvil y fue alcanzada por la formación ferroviaria. Al momento del siniestro, la periodista viajaba sola en el vehículo y se dirigía al teatro Niní Marshall de Tigre, donde esa noche debía actuar en la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari. En la escena trabajaron intensamente policías, bomberos y peritos para determinar las causas que provocaron el terrible impacto.

Mirá el video que generó la polémica en redes sociales: Polémica por la médium que llevó una vela al lugar donde falleció Ernestina Pais. Video: Instagram @karinatartarini La tranquilidad del duelo se vio alterada cuando Karina Tartarini, quien se promociona en Instagram como especialista en “Canalización y sanación energética”, se acercó a la escena del hecho para prender una vela y grabarse. “Estoy haciendo una velación, como ven, para elevar a Ernestina Pais y sepa que está fallecida y que pueda encontrar la luz, que pueda viajar lo más alto posible, que su alma se eleve y se ilumine como ella se merece”, expresó la mujer en la polémica filmación que rápidamente se volvió viral.

El coche de la conductora quedó destruido tras el impacto en el cruce ferroviario. Instagram Ernepais La furia de los usuarios La reacción de los internautas fue inmediata y lapidaria, llenando la publicación de críticas hacia la actitud de la vidente. “No tenes la potestad para indicar 'si se debe elevar'.... los fallecidos se dirigen a su lugar de merecimiento en el momento indicado para su alma. Creo señora que debe claramente 'trabajar' su ego. Y x sobre todas las cosas no hacer un reality con esto”, sentenció con dureza una usuaria. En la misma sintonía, otra seguidora cuestionó sus supuestos dones espirituales: “¿Cómo sabes que ella no está elevada?, ¿estás viendo que ella está en este plano aún?”.