Gastón Pauls reveló el proyecto que tenía con Ernestina Pais y terminó con un fuerte rumor: "Estaba limpia"

A pocos días de la dolorosa pérdida de Ernestina Pais, Gastón Pauls habló en una transmisión en vivo desde su Instagram. El actor, íntimo amigo de la conductora, le dedicó el espacio para honrar su memoria, aclarar delicados rumores y revelar un importante plan profesional que ambos estaban a punto de concretar.

El emotivo proyecto que tenían en mente Al comienzo de su mensaje, Pauls definió a Ernestina como "una persona a quien yo amaba, a quien yo acompañaba, una persona que me acompañaba". En ese sentido, destacó su calidad humana y su intención constante de transformar su sufrimiento en una herramienta de ayuda: "Una persona inteligente, con gran corazón, con intenciones de ayudar con ganas de que su historia, su dolor, su tristeza, su oscuridad, su padecimiento sirviera como experiencia para que ningún otro, ninguna otra tuviera que transitar lo mismo y pudiera salir del mundo de las adicciones".

Uno de los momentos más emotivos de la transmisión fue cuando el conductor dio a conocer que tenían planes profesionales juntos, los cuales iban a terminar de definir el mismo fin de semana de la tragedia. "El día sábado yo me iba a juntar con ella a las 7 de la tarde, iba a ir a un lugar que les recomiendo... Íbamos a ir juntos a ese lugar", relató, para luego detallar el sueño que compartían: "Ernestina y yo teníamos un proyecto para llevar arriba del escenario, a una obra de teatro, una obra que hablara específicamente de las adicciones, pero principalmente de la libertad y la recuperación. Lo íbamos a hacer juntos".

Una fuerte desmentida: "Estaba limpia" Ernestina Pais falleció a los 54 años. Archivo MDZ Además de recordar este proyecto inconcluso, Pauls fue tajante al desmentir rumores sobre los últimos días de la conductora. "Ernestina estaba limpia y esto es bueno aclararlo porque hay mucha gente opinando", sentenció. Aseguró que recibió múltiples testimonios de personas a las que ella asistía de forma virtual, donde "alentaba, aconsejaba, acompañaba, les mostraba a otros el camino para también salir del dolor de las adicciones".