Candela Arizaga mostró su viaje a Europa con Facundo Moyano y respondió con firmeza a las críticas: "No tengo la culpa"

Luego de los señalamientos por las reiteradas vacaciones en destinos exclusivos, la joven utilizó sus redes para realizar un contundente descargo.

La pareja sumó Francia a una extensa lista de destinos internacionales recorridos en el último año. / Captura IG

Candela Arizaga volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras superar el reciente episodio escandaloso junto a su novio, Facundo Moyano. En las últimas horas, la modelo utilizó sus redes sociales para publicar una romántica postal tomada durante sus vacaciones en París.

Las vacaciones soñadas de Arizaga publicadas con una chicana En la imagen compartida se la observa posando sonriente en las escalinatas de Disneyland Paris, mientras el dirigente político la abraza desde atrás. La publicación funcionó como una respuesta directa a los cuestionamientos que surgieron por los constantes destinos internacionales que la pareja visitó durante el último año.

La modelo utilizó la imagen en el parque temático para contestar a las críticas de sus seguidores. Instagram @candelamaliok Las críticas en las plataformas digitales se intensificaron al señalar las lujosas estadías en lugares como Las Vegas, California, Cancún, Punta del Este e incluso la reciente final del Mundial 2026 en Nueva York. Los comentarios apuntaban principalmente a la falta de una actividad laboral declarada por parte de la joven ante las autoridades fiscales.

Lejos de guardar silencio, Arizaga acompañó la foto con un mensaje tajante para responder a los cuestionamientos y justificar sus traslados por el mundo.

La joven aclaró cómo financió sus vacaciones tras los cuestionamientos sobre su situación laboral. Instagram @candelamaliok “Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y dos en familia, que fueron mis mayores sueños cumplidos. Ni idea, no tengo la culpa de que elijan mal a sus novios”, redactó sin rodeos en su cuenta de Instagram.