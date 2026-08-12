El nuevo posteo de Candela Arizaga tras el polémico episodio con Facundo Moyano

Candela Arizaga volvió a compartir un mensaje en sus redes sociales tras el escándalo que la tuvo como protagonista a ella y al exdiputado.

Candela Arizaga fue protagonista del escándalo que tiene en la mira a Facundo Moyano, exdiputado y sindicalista. La joven salió corriendo del edificio del hijo de Hugo Moyano durante la madrugada y horas después fue detenida mientras la investigación seguía su curso.

Marina Calabró, conductora de Primicias Ya (América), contó que le llegó un audio donde Candela Arizaga confirmaría que habría sido Moyano quien la introdujo en el consumo de estupefacientes y sostuvo que confía en la fuente que se lo envió. En medio de todo esto, ella volvió a expresarse en redes sociales.

El nuevo posteo de Candela Arizaga tras el escándalo con Facundo Moyano Candela Arizaga se expresó nuevamente en redes. Instagram: @candelamagaliok. En la historia que compartió en su cuenta de Instagram aparece ella de niña y una frase contundente que resume cómo la está pasando tras esta difícil situación: "Los tiempos malos no son para siempre".