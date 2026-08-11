Facundo Moyano admitió que sabía que Candela Arizaga consumía drogas: "No necesariamente tiene que ver con un brote"

El conflicto entre Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo después de que el dirigente sindical rompiera el silencio y se refiriera al episodio que derivó en una investigación judicial por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. La causa se originó tras una madrugada confusa en el departamento del barrio porteño de Belgrano.

Moyano confirmó que conocía el consumo de drogas de Arizaga y sostuvo que no intentó impedirlo: " Sabía que ella consumía. No soy quien para decirle que lo haga o no delante mío . Está amparado por la constitución nacional; la vida privada queda a imagen de dios, eso dice la constitución".

El exdiputado también intentó separar el consumo del cuadro que, según su relato, atravesó la joven esa madrugada: " El consumo no necesariamente tiene que ver con un brote psicótico, que es lo que tuvo Candela y lo que yo vi ", declaró en A la Barbarossa (Telefe).

Moyano aseguró que, previo al episodio registrado en la calle, hubo una situación médica dentro del departamento : "Antes de eso tuvo un paro cardíaco; la primera comunicación mía fue con portería para que llame al 911".

La investigación confirmó que desde el edificio se realizó un llamado al sistema de emergencias para solicitar una ambulancia porque, según informó el encargado, Moyano le había dicho que Arizaga estaba sufriendo " un ataque al corazón ". El SAME llegó minutos después, aunque la pareja ya no se encontraba en el lugar.

La versión de Candela Arizaga

Arizaga declaró ante la fiscalía especializada en violencia de género que atravesó "un brote psicótico", negó haber sufrido violencia por parte de dirigente y pidió que se levantara la restricción de acercamiento impuesta por la Justicia.

Cómo sigue la causa

La investigación permanece bajo la órbita de la fiscalía especializada en violencia de género. Moyano continúa imputado, aunque en libertad, con prohibición de acercarse a Arizaga y de mantener contacto con ella mientras avance el proceso judicial.

Por el momento, las versiones de ambos coinciden en un punto central: sostienen que aquella madrugada estuvo marcada por un brote psicótico de la joven y no por un episodio de violencia de género. La Justicia, sin embargo, continúa reuniendo pruebas para determinar qué ocurrió dentro del departamento antes de la secuencia registrada por las cámaras de seguridad.