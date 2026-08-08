Eva Bargiela fue tajante al referirse nuevamente a la polémica de Facundo Moyano: su contundente declaración

Eva Bargiela enfrentó a los medios de comunicación tras el escándalo que tiene como protagonista a su exesposo.

Eva Bargiela vivió una extensa historia de amor con Facundo Moyano que terminó con un polémico divorcio. La modelo en su primer contacto con los medios no quiso hablar del tema y horas después lo terminó haciendo.

"No tiene que ver conmigo el tema y lo que me entero, me lo entero por los medios", comenzó diciendo. También dejó en claro que Facundo Moyano forma parte de su pasado y que no tiene contacto hace muchos años.

En otra parte y a diferencia de sus primeras declaraciones, ella habló sobre el supuesto episodio de violencia contra Candela: "Si se habla de violencia de género, ojalá que se haga justicia y si hay un consumo problemático, que no se estigmatice y que se ayude a las personas involucradas".

Las nuevas declaraciones de Eva Bargiela sobre Facundo Moyano La modelo en el final de la entrevista dejó en claro que ella no sufrió violencia por parte de Facundo Moyano. Eva Bargiela en la visita al programa de Juana Viale reconoció que el divorcio fue tenso por momentos.