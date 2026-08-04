La fuerte reacción de Eva Bargiela tras la polémica detención de Facundo Moyano: "No me..."

Eva Bargiela fue interceptada por los periodistas quienes quisieron saber su opinión y la reacción de ella fue contundente.

Eva Bargiela fue esposa de Facundo Moyano y en el 2023 decidieron culminar su relación. La separación estuvo llena de polémicas, ya que fue él quien reconoció en televisión que se encontraba soltero y separado de la modelo.

"Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar", comentó en su momento. Este nuevo escándalo lo pone nuevamente como tema principal en los medios y los periodistas fueron a buscar la palabra justamente de la expareja.

En el programa Primicias Ya mostraron el momento en el que la modelo rompió el silencio y la reacción sorprendió a todos: "Respondo porque sé que están trabajando, pero no tiene nada que ver conmigo. No importa si me sorprende o no, no tiene nada que ver conmigo".

La reacción de Eva Bargiela tras la polémica detención de Facundo Moyano Oliver Quiroz le consultó si había vivido episodios de violencia con Facundo Moyano y ella fue tajante: "No me interesa hablar del tema, no tengo nada que decir", sentenció la modelo.