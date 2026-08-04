Se separó de Facundo Moyano y formó una familia feliz con el hijo de un reconocido exfutbolista: así es la vida de Eva Bargiela

Luego de transitar pérdidas familiares y un divorcio complejo, la panelista atraviesa un momento pleno junto a su pareja y su bebé.

La detención de Facundo Moyano volvió a poner en foco la tumultuosa vida sentimental del ex legislador. Sin embargo, la realidad de su exesposa, Eva Bargiela, no podría ser más distinta. Tras casarse en 2021 y concretar un mediático divorcio en 2025, la modelo logró rearmar su vida y construir un presente pleno.

El final de la pareja fue sumamente doloroso para la joven, quien se enteró de la separación por los dichos de él en televisión. “Es doloroso porque me casé pensando que iba a ser para toda la vida”, confesó en aquel momento.

El gran amor de Eva Bargiela tras dejar atrás a Facundo Moyano Pese al trago amargo, el amor volvió a golpear a su puerta a mediados de 2024 cuando conoció a Gianluca Simeone, hijo de Diego “Cholo” Simeone. Lo que empezó como una relación a distancia mientras él jugaba en España, rápidamente se consolidó hasta la llegada de la convivencia en Buenos Aires.

La pareja compartió unas vacaciones de verano junto al exfutbolista Diego Simeone en Europa. Instagram @evabargiela Aquel período no estuvo exento de momentos difíciles, como el sorpresivo fallecimiento de su madre en octubre de ese mismo año. Sin embargo, la llegada de nuevas noticias trajo consuelo a la familia.

En mayo de 2025 la pareja anunció la espera de su primer hijo. Pocos meses después, el 25 de octubre, nació Faustino. “El día que conocimos al amor de nuestras vidas”, expresaron emocionados tras el parto.