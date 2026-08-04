Escándalo con Facundo Moyano: la contundente indirecta de la familia de Candela Arizaga contra la clase política

Tras la denuncia que derivó en la detención del exlegislador, la familia de la modelo cuestionó con dureza el rol de los dirigentes.

La investigación que involucra a Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. El exdiputado fue detenido luego de que la influencer saliera de su departamento en el barrio porteño de Belgrano a pedir ayuda en la calle.

En medio de la fuerte repercusión mediática del caso, la familia de la joven decidió pronunciarse. Su hermana, Victoria Arizaga, recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su indignación mediante un mensaje de fondo negro y letras blancas.

El duro posteo de la hermana de Candela Arizaga para Moyano La publicación contenía una clara crítica hacia la trayectoria del dirigente. "Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres", escribió la joven en su perfil.

El fuerte posteo de la hermana de Candela como directa a la clase política. X @fedeflowersok El mensaje apuntó directamente a la faceta pública del hijo del referente sindical de Camioneros. Tras conocerse el episodio, en las redes sociales también reaparecieron antiguos discursos donde el exlegislador se manifestaba sobre la violencia de género.

Aunque la historia no mencionó explícitamente el nombre del detenido ni brindó detalles de la causa, el contenido tuvo un impacto inmediato. La contundente frase reflejó el enojo familiar mientras la Justicia continúa con las actuaciones correspondientes.