Se conocieron las primeras imágenes de Facundo Moyano tras ser detenido
Las primeras fotos muestran a Facundo Moyano de frente y de perfil en la comisaría 13A, donde quedó detenido por una orden fiscal tras el operativo en Belgrano.
Dos fotografías en blanco y negro expusieron la primera imagen de Facundo Moyano después del operativo policial que terminó con su detención en el barrio porteño de Belgrano. En los registros, atribuidos a la Policía de la Ciudad, el dirigente sindical aparece con una remera negra, primero de frente y luego de perfil.
Las imágenes comenzaron a circular durante la mañana de este martes, mientras Moyano permanecía alojado en la Comisaría Vecinal 13A. El auxiliar fiscal Julián Pistone ordenó su detención por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad, dentro de una investigación vinculada con un episodio de violencia de género. La causa se encuentra en una etapa inicial y todavía no existe una resolución judicial sobre lo sucedido.
Qué muestran las primeras fotos de Facundo Moyano
Las tomas presentan al exdiputado en el interior de una dependencia policial. En una de ellas mira directamente hacia la cámara, mientras que en la segunda aparece de costado. Lleva la misma remera oscura estampada y detrás se observa una reja, parte de un vehículo y una pared. El material pertenece a la Policía de la Ciudad, que fue obtenido después de su traslado a la comisaría.
La difusión de las fotografías generó una inmediata repercusión por tratarse del primer registro conocido del dirigente luego de su detención. Sin embargo, las imágenes únicamente documentan su presencia bajo custodia policial: no permiten establecer cómo ocurrieron los hechos investigados ni constituyen una prueba de las acusaciones formuladas.
Cómo comenzó el operativo en Belgrano
El procedimiento se inició cerca de las cinco de la madrugada, cuando llamados al 911 alertaron sobre una situación de violencia en un edificio ubicado sobre la avenida Del Libertador al 5400. Según la reconstrucción inicial, el encargado del inmueble informó que una pareja había salido apresuradamente y aportó datos para que los efectivos pudieran localizarla.
Moyano y una joven de 23 años fueron encontrados a pocas cuadras, en la zona de Virrey Vértiz y Sucre. La mujer manifestó ante los agentes que había sido agredida y recibió asistencia del SAME. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Pirovano, donde se le realizaron controles médicos y recibió contención psicológica. El sindicalista, en tanto, fue conducido a la Comisaría 13A.
Las medidas ordenadas por la fiscalía
El auxiliar fiscal Pistone dispuso analizar las cámaras de seguridad del edificio y de las calles cercanas, convocar a los posibles testigos y recibir la declaración de la denunciante. También se deberá determinar si la joven solicita medidas de protección y si desea impulsar formalmente la acción penal.
La fiscalía cuenta con un plazo inicial de 24 horas, prorrogable por otro período equivalente, para reunir elementos antes de la audiencia de intimación. A partir de la evidencia incorporada, podrá resolver si Moyano recupera la libertad, si queda sujeto a restricciones o si corresponde solicitar una medida de coerción más severa.
Facundo Moyano tiene 41 años, fue diputado nacional entre 2011 y 2021 y actualmente se desempeña como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines. La exposición pública del dirigente aceleró la circulación de fotografías, videos y versiones sobre el episodio. Mientras continúa la investigación, mantiene la presunción de inocencia y las responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.