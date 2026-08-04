Se conocieron las primeras imágenes de Facundo Moyano tras ser detenido

Las primeras fotos muestran a Facundo Moyano de frente y de perfil en la comisaría 13A, donde quedó detenido por una orden fiscal tras el operativo en Belgrano.

Facundo Moyano fue fotografiado de frente y de perfil después de ser trasladado a la Comisaría Vecinal 13A.

Dos fotografías en blanco y negro expusieron la primera imagen de Facundo Moyano después del operativo policial que terminó con su detención en el barrio porteño de Belgrano. En los registros, atribuidos a la Policía de la Ciudad, el dirigente sindical aparece con una remera negra, primero de frente y luego de perfil.

Las imágenes comenzaron a circular durante la mañana de este martes, mientras Moyano permanecía alojado en la Comisaría Vecinal 13A. El auxiliar fiscal Julián Pistone ordenó su detención por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad, dentro de una investigación vinculada con un episodio de violencia de género. La causa se encuentra en una etapa inicial y todavía no existe una resolución judicial sobre lo sucedido.

Qué muestran las primeras fotos de Facundo Moyano Las tomas presentan al exdiputado en el interior de una dependencia policial. En una de ellas mira directamente hacia la cámara, mientras que en la segunda aparece de costado. Lleva la misma remera oscura estampada y detrás se observa una reja, parte de un vehículo y una pared. El material pertenece a la Policía de la Ciudad, que fue obtenido después de su traslado a la comisaría.

La difusión de las fotografías generó una inmediata repercusión por tratarse del primer registro conocido del dirigente luego de su detención. Sin embargo, las imágenes únicamente documentan su presencia bajo custodia policial: no permiten establecer cómo ocurrieron los hechos investigados ni constituyen una prueba de las acusaciones formuladas.

Facundo Moyano fue fotografiado de frente tras quedar alojado en la Comisaría Vecinal 13A. Policía de la Ciudad Cómo comenzó el operativo en Belgrano El procedimiento se inició cerca de las cinco de la madrugada, cuando llamados al 911 alertaron sobre una situación de violencia en un edificio ubicado sobre la avenida Del Libertador al 5400. Según la reconstrucción inicial, el encargado del inmueble informó que una pareja había salido apresuradamente y aportó datos para que los efectivos pudieran localizarla.