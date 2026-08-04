A qué se dedica actualmente Facundo Moyano, el exdiputado detenido tras una denuncia

Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la escena pública este martes 4 de agosto, cuando fue detenido por la Policía de la Ciudad tras un episodio ocurrido en Belgrano. La Justicia porteña investiga una denuncia por presunta violencia contra una joven de 23 años , quien recibió atención médica.

El dirigente tiene 41 años, nació el 25 de diciembre de 1984 en Mar del Plata y es uno de los hijos de Hugo Moyano, histórico referente del Sindicato de Camioneros y exsecretario general de la CGT. Su madre es Elvira de los Ángeles Cortés. Aunque su apellido lo vinculó desde temprano con el poder gremial, buscó desarrollar una estructura propia dentro del sector de los trabajadores de autopistas y peajes.

Su actividad gremial comenzó a mediados de la década del 2000, después de trabajar como empleado administrativo en una empresa constructora. En ese período se involucró en los reclamos de trabajadores de concesiones viales que no contaban con una representación específica. En junio de 2006 participó en la creación del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), donde primero ocupó la Secretaría Gremial y, tres años más tarde, llegó a la conducción.

Moyano fue secretario general de la organización entre 2009 y 2017. Antes de dejar ese puesto, promovió una reforma del estatuto para limitar las reelecciones y habilitar la alternancia interna. Su sucesor fue Sergio Sánchez, aunque Facundo continuó vinculado al espacio y mantuvo influencia sobre el sindicato. Durante 2026 volvió a intervenir públicamente ante el cambio de concesionarios y los posibles despidos en rutas nacionales, con reclamos para garantizar la continuidad de los trabajadores del sector.

El salto al Congreso llegó en diciembre de 2011, cuando asumió como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires con apenas 26 años. A lo largo de casi una década pasó por diferentes alianzas: comenzó cerca del kirchnerismo, se incorporó al Frente Renovador de Sergio Massa y luego integró el Frente de Todos. Esa movilidad política marcó una trayectoria en la que combinó su pertenencia peronista con diferencias públicas respecto de otros sectores del sindicalismo y de su propia familia.

Durante su paso por la Cámara baja presentó iniciativas relacionadas con derechos laborales, regulación de la tercerización, actualización de asignaciones familiares, transporte, seguridad vial y democratización sindical. También impulsó propuestas sobre alcohol cero al volante y modificaciones en la administración de autopistas. En agosto de 2021 renunció a su banca y rompió con el Frente de Todos, al considerar que podía continuar su actividad fuera del Congreso.

En octubre de 2025, Facundo Moyano regresó al máximo cargo del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), después de resultar electo secretario general. Actualmente, se dedica a conducir el gremio, representar a los empleados de concesiones viales y encabezar reclamos vinculados con salarios, condiciones laborales y continuidad de los puestos de trabajo. Desde esa función también interviene en los conflictos generados por la privatización de corredores viales y los cambios en las empresas concesionarias.

El episodio que volvió a ponerlo en la agenda

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Su nombre recuperó protagonismo durante la madrugada del 4 de agosto de 2026. Según la información conocida hasta el momento, un llamado al 911 alertó sobre una situación de violencia en un edificio de la avenida del Libertador al 5400. La Policía interceptó a Moyano y a Candela Arizaga en las inmediaciones de Virrey Vértiz y Sucre.

La joven fue trasladada al Hospital Pirovano, mientras el dirigente quedó alojado en la Comisaría Vecinal 13A. La investigación continúa bajo intervención de la justicia porteña y todavía no existe una resolución judicial sobre los hechos denunciados.