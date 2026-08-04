Discusión, corridas y alerta al 911: qué ocurrió en el departamento de Facundo Moyano

La Policía de la Ciudad investiga un dramático episodio ocurrido sobre la Avenida del Libertador al 5400.

Tras una violenta discusión de pareja, una joven de 23 años salió del edificio a la calle y fue seguida durante dos cuadras por el dirigente sindical, quien fue denunciado por el encargado del lugar.

Un confuso y dramático episodio involucra al dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, tras un incidente registrado durante las primeras horas de este martes en el barrio porteño de Belgrano. Según las primeras informaciones del caso, todo se desencadenó cerca de las 4:00 y 5:00 de la madrugada dentro de un departamento ubicado sobre la Avenida del Libertador al 5400.

Luego de una acalorada discusión de pareja, Candela Arizaga, una joven de 23 años —oriunda de la ciudad de Rosario— abandonó el inmueble de manera presurosa y en estado de desnudez hacia la vía pública. Detrás de ella salió el propio ex diputado nacional, generándose una secuencia que se extendió por al menos dos cuadras a la redonda en plena vía pública.

La intervención del encargado y el despliegue policial Ante la gravedad de la situación en la entrada del edificio, el encargado del edificio intercedió y dio aviso inmediato a las autoridades, radicando una primera denuncia por lo sucedido. Durante la interacción y en medio del altercado en la calle, trascendió que el dirigente sindical se habría identificado ante la joven remarcando su filiación con la conducción gremial y su condición de hijo del líder camionero Hugo Moyano.

Efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar tras los llamados de alerta e interceptaron a los involucrados en las inmediaciones del lugar para contener la situación y resguardar a la joven.

Hasta el momento, la joven rosarina no ha formalizado la denuncia por violencia de género ante la sede judicial ni policial. Sin embargo, el personal de las fuerzas de seguridad y la fiscalía de turno continúan trabajando de oficio en la recolección de testimonios, la toma de datos en el edificio de la Avenida del Libertador y la revisión de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.