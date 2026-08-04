Cómo se encuentra Candela Arizaga, la modelo que fue vista saliendo del departamento de Facundo Moyano

Mientras continúa la investigación por el episodio ocurrido durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano , el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, brindó detalles sobre la asistencia que recibió Candela Arizaga , novia del dirigente sindical Facundo Moyano . El caso se encuentra bajo investigación judicial y Moyano permanece detenido por una presunta agresión.

En declaraciones televisivas, Crescenti explicó cómo encontró el personal médico a la joven al llegar al lugar y detalló cuál era su estado clínico al momento de la atención. También respondió consultas sobre la evolución de la paciente y los procedimientos que siguió el SAME durante la intervención.

El director del SAME señaló que Arizaga manifestó haber consumido estupefacientes durante varios días antes del episodio. Según explicó, esa información surgió del propio relato de la paciente mientras era asistida por los médicos. Crescenti agregó que la joven "estaba excitada" cuando recibió atención y que el equipo sanitario detectó que había sufrido "algún tipo de agresión". Sin embargo, aclaró que el personal logró contenerla y estabilizarla para su posterior traslado al Hospital Pirovano.

El médico indicó además que será necesario esperar el resultado de los estudios correspondientes para determinar qué sustancias pudo haber consumido la paciente, ya que ese tipo de análisis requiere varios días.

Respecto de la evolución clínica, Crescenti informó que Arizaga permanece internada en el Hospital Pirovano bajo observación médica. Según explicó, el tiempo que permanecerá hospitalizada dependerá de la cantidad de suero que necesite recibir durante el tratamiento. De todos modos, señaló que la paciente se encuentra "dinámica y hemodinámicamente bien", por lo que su evolución resulta favorable desde el punto de vista clínico.

Consultado sobre las lesiones que presentaba la joven al momento de ser asistida, el titular del SAME evitó brindar precisiones. Explicó que se trata de información vinculada a la causa judicial y sostuvo que, por ese motivo, no correspondía ofrecer mayores detalles públicamente.

La situación judicial

Mientras continúa la investigación para determinar qué ocurrió durante la madrugada, Facundo Moyano permanece detenido por una presunta agresión contra Candela Arizaga.

En ese contexto, Crescenti también fue consultado sobre el estado del dirigente sindical. El médico respondió que el SAME no recibió información sobre Moyano porque toda la intervención del servicio estuvo concentrada en la asistencia sanitaria de Arizaga.

La investigación judicial continúa con la recolección de pruebas y testimonios para establecer las circunstancias del episodio. En paralelo, la joven permanece internada en el Hospital Pirovano, donde continúa bajo seguimiento médico mientras avanza su recuperación.

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