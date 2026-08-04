Motochorros armados encañonaron a un hombre y le robaron la moto en Las Heras

Los motochorros interceptaron a la víctima mientras circulaba en una motocicleta, lo encañonaron y le robaron el rodado para luego darse a la fuga

Un hombre de 29 años fue asaltado durante la noche del lunes en Las Heras, luego de que motochorros armados le robaran su motocicleta tras interceptarlo mientras circulaba por la vía pública. Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon antes de la llegada de la Policía.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 21 en la intersección de calle Lamadrid y Ameghino, tras un llamado a la línea de emergencias 911 en donde se alertó sobre el asalto y movilizó a efectivos hasta el lugar.

Lo amenazaron con un arma de fuego Tras la llegada de los uniformados, la víctima denunció que, dos hombres que se desplazaban en otra motocicleta la interceptaron, la amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron una motocicleta Motomel Serie 2 de color rojo, para luego darse a la fuga.