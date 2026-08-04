El dato clave de la familia de la víctima que explica cómo la joven habría matado a su novio en Chaco

La familia de Matías Julián Álvarez Guardia asegura que la única detenida por el homicidio en Resistencia ingresó a la vivienda con una copia de la llave y atacó a la víctima.

La familiar remarcó además que la agresora conocía la efectividad de la lesión por el entorno profesional de su padre.

Mientras la Justicia de Chaco trabaja en la reconstrucción del homicidio de Matías Julián Álvarez Guardia, la familia de la víctima aportó detalles que comprometen la situación procesal de la única sospechosa, Victoria Luz Cantero. Según el relato del entorno del joven, la acusada habría ingresado de madrugada a la vivienda situada sobre la calle Donovan al 1400, en Resistencia, utilizando una copia de la llave.

La hermana de la víctima, Noelia, sostuvo públicamente que Cantero atacó a su hermano mientras este se encontraba dormido. De acuerdo con sus manifestaciones, la sospechosa habría actuado motivada por celos e infligió la herida de arma blanca en una zona letal del tórax. La familiar remarcó además que la agresora conocía la efectividad de la lesión por el entorno profesional de su padre.

Traslado de urgencia y desenlace fatal El episodio se registró durante la mañana del domingo. Tras el ataque, Facundo Cantero —hermano de la imputada y amigo de la víctima— auxilió a Álvarez Guardia y lo trasladó de urgencia hacia el Hospital Julio C. Perrando.

A pesar de ser intervenido quirúrgicamente en el centro médico, el joven de 29 años falleció horas más tarde debido a un shock hipovolémico provocado por la grave hemorragia. La fiscalía dispuso la inmediata detención preventiva de Victoria Cantero bajo la imputación formal de homicidio.

Denuncias previas y la coartada de la sospechosa El entorno familiar del joven asesinado señaló que la pareja mantenía un vínculo marcado por episodios de violencia de género e intrafamiliar. Revelaron la existencia de denuncias previas formuladas por la víctima, pedidos de medidas cautelares no concretadas y daños materiales recurrentes a sus pertenencias.