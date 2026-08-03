Una mujer se fue a trabajar y la encontraron asesinada dos días después

La víctima había salido de su casa para cumplir con su jornada laboral y desapareció sin dejar rastros. Tras el hallazgo del cuerpo, la investigación avanzó rápidamente y terminó con la detención de un exagente del Servicio Penitenciario,

La investigación por el crimen de una mujer en Pilar dio un giro decisivo con la detención de un expenitenciario. La víctima había salido de su vivienda hacia su trabajo, pero nunca regresó. Su desaparición activó una búsqueda que culminó con el hallazgo de su cuerpo al día siguiente, transformando el caso en homicidio.

El hallazgo del cuerpo y la búsqueda De acuerdo con los primeros datos, la mujer fue vista por última vez cuando se dirigía a cumplir con sus tareas laborales. Al no regresar y perder todo contacto con sus familiares, comenzó una intensa búsqueda encabezada por la Policía y la Justicia. Las tareas investigativas permitieron reconstruir parte de sus últimos movimientos y reunir evidencias que orientaron la pesquisa hacia un sospechoso concreto.

Con el avance de las pericias y el análisis de distintos elementos incorporados al expediente, los investigadores identificaron a un expenitenciario como presunto responsable del crimen. A partir de esa información se realizaron procedimientos que derivaron en su detención, mientras continúan las diligencias para determinar con precisión cuál fue su participación y si actuó solo o contó con la colaboración de otras personas.

Últimas noticias sobre el caso La causa permanece bajo la órbita de la fiscalía interviniente, que ordenó nuevas medidas de prueba para esclarecer la secuencia de los hechos y establecer el móvil del homicidio. Entre las actuaciones en marcha figuran peritajes, análisis de registros y la toma de declaraciones a personas vinculadas con la víctima y el detenido, con el objetivo de fortalecer la acusación judicial.