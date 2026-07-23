Conmoción en Santiago del Estero: una mujer escapó desnuda para salvarse de un intento de femicidio

La víctima huyó de su vivienda para pedir ayuda a los vecinos. El acusado, identificado como Gustavo Daniel Santillán, permanece prófugo.

Una mujer escapó desnuda por la ventana de su casa después de que su pareja la golpeara y la amenazara de muerte con un arma de fuego. El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 del martes en el paraje Piruitas, cerca de Tío Pozo, en una zona rural del departamento de Loreto, Santiago del Estero.

La Policía fue alertada por el encargado del destacamento local ante un presunto intento de femicidio. Efectivos de la Comisaría 27 se dirigieron al lugar y entrevistaron a María Emilia, una vecina que relató que la víctima llegó hasta su vivienda completamente desnuda, desesperada y pidiendo auxilio.

Según la testigo, la mujer gritaba que su pareja, identificada como Gustavo Daniel Santillán, la había golpeado y pretendía matarla con un arma de fuego luego de una discusión. Los agentes hablaron posteriormente con la damnificada, que se encontraba en estado de shock.

Escapó para pedir ayuda La víctima explicó que logró salir por una ventana en medio de la agresión. Aseguró que escapar de esa manera fue la única alternativa que encontró para evitar que el atacante la alcanzara y poder pedir ayuda a los vecinos.

Tras ser puesta a resguardo, fue trasladada al Hospital Zonal. Los estudios descartaron lesiones en el cráneo, aunque los profesionales constataron un hematoma en el ojo izquierdo como consecuencia de los golpes. Luego de recibir atención médica, la mujer fue llevada a la dependencia policial para formalizar la denuncia penal y brindar detalles sobre lo ocurrido.