Una mujer atacó con todo a Valentina Cervantes y la respuesta de la influencer paralizó las redes

Una usuaria de Instagram criticó a la pareja de Enzo Fernández y Valentina decidió contestar de una forma que nadie esperaba.

Las declaraciones de Valentina Cervantes sobre uno de sus hijos desataron un intenso debate en las redes sociales. La modelo explicó días atrás que Benjamín nació en Inglaterra y, por ese motivo, no lo incentivaba a sumarse al tradicional cántico que los hinchas argentinos entonan contra ese país durante los partidos de la Selección.

Sus palabras no pasaron inadvertidas y generaron opiniones divididas entre los usuarios. La repercusión volvió a crecer después del triunfo de Argentina por 2 a 1 sobre Inglaterra, resultado que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a la final del Mundial 2026, cuando Cervantes publicó una serie de fotos en Instagram junto a Enzo Fernández y sus hijos para celebrar la victoria.

La influencer compartió postales de los festejos familiares tras el triunfo argentino ante Inglaterra por 2 a 1. Instagram Valucervantes. Fue en ese posteo donde una usuaria dejó un duro comentario dirigido tanto al futbolista como a la influencer.

"Enzo te amamos, pero cerrale la boca a la señora que tenés al lado. Habló de más. Le queda enorme la camiseta", escribió la mujer.