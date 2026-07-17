Una mujer atacó con todo a Valentina Cervantes y la respuesta de la influencer paralizó las redes
Una usuaria de Instagram criticó a la pareja de Enzo Fernández y Valentina decidió contestar de una forma que nadie esperaba.
Las declaraciones de Valentina Cervantes sobre uno de sus hijos desataron un intenso debate en las redes sociales. La modelo explicó días atrás que Benjamín nació en Inglaterra y, por ese motivo, no lo incentivaba a sumarse al tradicional cántico que los hinchas argentinos entonan contra ese país durante los partidos de la Selección.
Sus palabras no pasaron inadvertidas y generaron opiniones divididas entre los usuarios. La repercusión volvió a crecer después del triunfo de Argentina por 2 a 1 sobre Inglaterra, resultado que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a la final del Mundial 2026, cuando Cervantes publicó una serie de fotos en Instagram junto a Enzo Fernández y sus hijos para celebrar la victoria.
Fue en ese posteo donde una usuaria dejó un duro comentario dirigido tanto al futbolista como a la influencer.
"Enzo te amamos, pero cerrale la boca a la señora que tenés al lado. Habló de más. Le queda enorme la camiseta", escribió la mujer.
En lugar de entrar en una discusión, Valentina eligió responder con un mensaje basado en un pasaje de la Biblia: "No deje que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Romanos 12:21".