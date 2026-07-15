¡De película! Del golazo de Enzo Fernández al cabezazo de Lautaro Martínez para el épico 2-1 a Inglaterra

En una semifinal para el infarto, la Selección argentina le dio vuelta el partido a Inglaterra con gritos a los 85 minutos y a los 93'.

Lautaro Martínez, autor del inolvidable 2-1 de la Selección argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial.

La historia ya era épica, pero esta Selección argentina siempre encuentra una página más para escribir. Como en los octavos contra Egipto, el equipo de Lionel Scaloni se levantó cuando parecía muerto, dio vuelta un partido imposible y le ganó 2-1 a Inglaterra para meterse en otra final del mundo.

Los goles del inolvidable triunfo de la Selección ante Inglaterra Los británicos ya saboreaban el triunfo, hasta que Thomas Tuchel decidió llenar de defensor su área. A los 85 minutos, apareció Enzo Fernández: sacó un bombazo desde afuera del área que se clavó al ángulo derecho de un Jordan Pickford que, hasta ese momento, era una muralla. El ex River encontró el hueco justo y gritó el 1-1 con un desafiante Topo Gigio frente a una tribuna repleta de almas albicelestes.

El golazo de Enzo Fernández para el 1-1 de Argentina a Inglaterra. Video: Telefe Pero la historia todavía tenía guardado un capítulo más. En tiempo de descuento, Alexis Mac Allister sacudió el palo con un remate que hizo temblar el arco inglés. La jugada siguió viva, Lionel Messi tomó la pelota sobre la izquierda, inventó una de esas acciones que solo él puede crear y metió un centro preciso con la derecha, donde estaba esperando Lautaro Martínez.

El Toro anticipó a todos, empujó la pelota a la red a los 92 minutos y desató un festejo descontrolado en el Mercedes-Benz Stadium. Del sufrimiento absoluto a la locura total, con un gol que ya quedó grabado entre los grandes momentos de la historia de la Selección.