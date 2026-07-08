Por qué el agónico gol de Enzo Fernández ante Egipto es único y legendario en la historia de los Mundiales

Más allá de la epicidad del 3-2, el cabezazo de Enzo Fernández representó un auténtico hito que no volverá a repetirse en las Copas del Mundo.

El épico 3-2 de Enzo Fernández tiene un valor agregado en la historia de los Mundiales.

La heroica remontada de la Selección argentina ya tenía todos los ingredientes para quedar en el recuerdo eterno. Sin embargo, el agónico 3-2 frente a Egipto sumó un capítulo aún más especial que tuvo como protagonista a Enzo Fernández, autor de un gol que pasó directamente a los libros de historia.

Cuando el partido parecía destinado al alargue luego del rafagazo albiceleste -del 0-2 al 2-2 en cuatro minutos-, el volante del Chelsea apareció en el área y conectó un preciso centro de Lautaro Martínez para desatar la locura de todo el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

X/@DSports Por qué el gol de Enzo Fernández es único en los Mundiales Ese cabezazo no solo selló el pasaje de la Albiceleste a los cuartos de final. También quedó registrado como el gol número 3.000 en la historia de los Mundiales, una cifra simbólica que lo convierte en una conquista única dentro de la máxima competencia del fútbol.

El dato fue confirmado por la propia FIFA una vez consumado el épico triunfo del equipo de Lionel Scaloni. "Argentina avanza a los cuartos de final con el gol de Enzo Fernández, el gol 3.000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA", publicó el organismo en sus redes sociales.