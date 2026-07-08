Folarin Balogun habló por primera vez tras el escándalo que lo tuvo como protagonista en pleno Mundial

La eliminación de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026 continúa dejando repercusiones. En medio de las críticas por la derrota frente a Bélgica y de la polémica que protagonizó por la tarjeta roja que finalmente quedó en suspenso, Folarin Balogun decidió romper el silencio con un mensaje dirigido a los hinchas.

El delantero, que fue uno de los nombres más comentados en la previa del encuentro, utilizó sus redes sociales para asumir responsabilidades por la actuación del equipo y expresar su desilusión por la temprana despedida del seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino.

Se trata de la primera declaración pública de Balogun desde el partido que generó controversia por la decisión de la FIFA de dejar sin efecto provisionalmente su expulsión , una medida que le permitió estar disponible para enfrentar a Bélgica y que despertó cuestionamientos durante el Mundial.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el atacante lamentó el desenlace del torneo y pidió disculpas a los aficionados estadounidenses. "Mi debut en la Copa Mundial… Duele esperar 4 años para competir al más alto nivel que nuestro deporte tiene para ofrecer. Quiero decir que lo siento a nuestros fans, que no fui lo suficientemente bueno cuando más importaba y los decepcionamos", escribió.

Balogun también se mostró optimista respecto del futuro de la selección estadounidense y aseguró que la experiencia servirá para fortalecer al grupo de cara a los próximos desafíos.

"El fútbol en Estados Unidos solo se volverá más grande. La creencia, el talento y la pasión van creciendo continuamente y sé que los mejores días están frente a nosotros. El futuro pertenece a quienes nunca dejan de creer, este momento nos alimentará. Volveremos", agregó.

Folarin Balogun utilizó sus redes sociales para dirigirse a los hinchas de Estados Unidos tras la eliminación en el Mundial 2026. Instagram @balogun

Un Mundial que terminó entre críticas y polémicas

El rendimiento del delantero frente a Bélgica estuvo por debajo de las expectativas. Durante el encuentro no logró convertir goles ni brindar asistencias, tampoco generó ocasiones claras y finalizó el partido con apenas diez pases completados y un 60 % de precisión, el registro más bajo entre los futbolistas que comenzaron como titulares.

Con el correr de los minutos perdió influencia en el ataque estadounidense y, ya en tiempo de descuento, Mauricio Pochettino decidió reemplazarlo por Haji Wright en un intento por cambiar el rumbo del partido.

Su actuación quedó inevitablemente ligada a la polémica que protagonizó en la previa del encuentro. Balogun había sido expulsado en el partido anterior, pero la FIFA resolvió dejar en suspenso la tarjeta roja mientras analizaba el caso, una decisión excepcional que le permitió disputar los octavos de final y que generó un fuerte debate.