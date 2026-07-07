El insólito enojo de Pochettino tras el escándalo Balogun y la goleada de Bélgica: "Es muy frustrante y decepcionante"

La participación de Estados Unidos en el Mundial 2026 llegó a su fin tras la derrota por 4-1 frente a Bélgica en los octavos de final . Después del encuentro disputado en Seattle, el entrenador Mauricio Pochettino realizó una fuerte autocrítica por el rendimiento de su equipo y también se refirió a la polémica que rodeó la presencia de Folarin Balogun.

El delantero estadounidense fue habilitado para disputar el partido pese a haber sido expulsado frente a Bosnia-Herzegovina en la instancia anterior, una decisión de la FIFA que generó cuestionamientos y cobró mayor repercusión después de que Donald Trump revelara que había pedido revisar la sanción .

Sin embargo, el técnico argentino dejó en claro que esa situación no explica la eliminación de su selección y remarcó que Bélgica fue un justo vencedor.

En el análisis del partido, Pochettino reconoció que Estados Unidos nunca logró desarrollar su juego habitual y felicitó al conjunto belga por la clasificación. "No conectamos en el juego. No estábamos en el partido, ni cuando anotamos el gol… No queda más que felicitar a Bélgica. No hay que encontrar excusas o argumentos porque simplemente no jugamos como normalmente lo hacemos, esa es la realidad", declaró en conferencia de prensa.

Consultado por la situación de Balogun, el entrenador explicó que su responsabilidad era preparar al equipo con los futbolistas que tenía disponibles. "Mi posición era la de entrenar al equipo y si Balogun está disponible porque se le ha permitido jugar, no es un problema", afirmó.

Pochettino insistió en que todo lo ocurrido durante la previa no tuvo influencia en el rendimiento del equipo y rechazó utilizar el caso como argumento para justificar la derrota. "No fuimos lo suficientemente buenos. No tenemos que buscar una excusa, se hizo mucho ruido, pero lo que pasaba alrededor no fue una situación que nos afectara", sostuvo.

Además, lamentó que el debate deportivo terminara mezclándose con cuestiones políticas. "Es muy frustrante y decepcionante que mezclemos las cosas. Esto es personal. Esta situación no afectó nuestra actuación. No es ninguna excusa. No fue nuestro día", expresó el entrenador argentino.

Mauricio Pochettino habló tras la eliminación de Estados Unidos

El balance del Mundial y la incertidumbre sobre su futuro

La eliminación frente a Bélgica cerró la campaña de Estados Unidos en el Mundial 2026 con un balance de tres victorias y dos derrotas. El conjunto dirigido por Pochettino superó a Paraguay, Australia y Bosnia-Herzegovina, pero cayó frente a Turquía en la fase de grupos y luego fue eliminado por Bélgica en los octavos de final.

Respecto de su continuidad, el entrenador evitó confirmar si seguirá al frente del seleccionado y explicó que primero evaluará lo sucedido junto con la Federación de Estados Unidos. "Ahora vamos a descansar, a pensar y a conversar. Luego veremos cuál es la decisión de la Federación y también la nuestra", señaló.

A pesar de la eliminación, Pochettino valoró el crecimiento que mostró el equipo durante su ciclo y dejó abierta la posibilidad de continuar: "Estoy sumamente orgulloso porque en un año este equipo demostró que puede jugar al fútbol, que sabe competir y que debe seguir mejorando. Se trata de creer en el proceso", concluyó.