Trump reveló qué le pidió a Infantino tras la roja a Balogun y crece el escándalo en el Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , reconoció este lunes que intervino directamente en la polémica por la sanción que pesaba sobre Folarin Balogun y confirmó que solicitó una revisión a la FIFA tras la tarjeta roja que había recibido el delantero de la selección estadounidense.

La revelación se produjo en medio de las fuertes críticas que generó la posterior decisión del organismo de levantar la suspensión antes del partido de octavos de final frente a Bélgica.

El mandatario aseguró que incluso se comunicó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , para expresar su desacuerdo con el fallo arbitral y cuestionó el procedimiento mediante el cual se revisó la jugada. Sus declaraciones llegaron luego de que trascendiera que había mantenido contactos con las máximas autoridades del fútbol mundial para intentar revertir el castigo.

La decisión de la FIFA de habilitar a Balogun para disputar el encuentro alimentó aún más la controversia, especialmente después de que distintos medios internacionales informaran sobre la participación de Trump en el caso y de que varias federaciones expresaran su rechazo a la medida.

Donald Trump confirmó que se comunicó con Gianni Infantino para pedir una revisión de la sanción a Folarin Balogun.

Durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump confirmó que solicitó formalmente una revisión del caso y sostuvo que la expulsión del delantero estadounidense nunca debió derivar en una fecha de suspensión.

"Una cosa es sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA", aseguró.

El presidente estadounidense también defendió la acción protagonizada por Balogun frente al bosnio Tarik Muharemovi y apuntó contra la actuación del árbitro brasileño Raphael Claus.

"Eso no fue una falta, ni siquiera una infracción, fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí, como si no pudieras poner tu pie correctamente sobre el pie de otra persona cuando vas, no, estos eran dos grandes atletas que se enredaron, y este árbitro, que es un poco sospechoso, si revisas su pasado".

"Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera falta, pensé que eran dos grandes atletas que chocaron y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo", agregó.

Trump reconoce que pidió una revisión a Infantino por la tarjeta roja a Balogun

La crítica al uso del VAR y el llamado a Infantino

Trump también cuestionó el procedimiento utilizado durante la revisión de la jugada y aseguró que el VAR mostró la acción en cámara lenta, algo que, según dijo, no debería ocurrir. "Dicen que no las muestran en cámara lenta, y yo nunca me había dado cuenta de eso. Nunca había oído hablar de eso antes, de que no está permitido revisarlas en cámara lenta, pero es es muy diferente", apuntó.

Aunque al inicio del acto había afirmado que no quería saber "nada de 'soccer' o de fútbol", luego respondió a las consultas de la prensa y confirmó que mantuvo una conversación con Infantino, con quien aseguró tener una muy buena relación.

Las declaraciones reforzaron las versiones publicadas por The New York Times, que había informado que Trump llamó personalmente al titular de la FIFA para solicitar que se levantara la sanción que impedía a Balogun disputar los octavos de final.

La decisión de la FIFA profundizó la polémica

La FIFA finalmente dejó sin efecto la fecha de suspensión que debía cumplir Balogun tras la tarjeta roja recibida en el triunfo por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, permitiéndole estar disponible para enfrentar a Bélgica. El delantero del Mónaco llegaba además como el máximo goleador de la selección estadounidense en el torneo, con tres tantos.

Raphael Claus, el árbitro que expulsó a Folarin Balogun. EFE

La resolución provocó un inmediato rechazo por parte de la Federación Belga de Fútbol (RFBA), que envió un correo electrónico a la FIFA interpretado como una apelación para revertir la medida antes del partido.

Al mismo tiempo, la UEFA también expresó públicamente su malestar y aseguró, mediante un comunicado, que con esta decisión se había cruzado "una línea roja", al considerar que comprometía el principio de igualdad de trato para todas las selecciones participantes del Mundial.

Horas antes de reconocer públicamente su intervención, Trump ya había celebrado la decisión en su cuenta de Truth Social, donde publicó un breve mensaje: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!".