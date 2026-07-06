La llamativa postura de Mauricio Pochettino sobre el escandaloso fallo de la FIFA que favoreció a Estados Unidos

Mauricio Pochettino dio su mirada acerca del caso Balogun, la figura de Estados Unidos al que le revocaron la sanción y podrá jugar los octavos del Mundial.

La decisión de la FIFA de habilitar a Folarin Balogun para los octavos de final contra Bélgica generó una ola de críticas en el Mundial 2026. Después de la expulsión que había sufrido ante Bosnia en los 16avos, el Comité Disciplinario anuló la sanción y dejó al delantero de Estados Unidos disponible para un fallo tan inusual como polémico. Y quien finalmente dio su opinión fue Mauricio Pochettino.

En la conferencia de prensa previa al cruce contra los europeos, el entrenador argentino fue consultado por la resolución que despertó críticas en buena parte del ambiente futbolero. Lejos de esquivar el tema, respaldó la decisión y soltó una frase, cuando menos, llamativa.

Pochettino dio una llamativa opinión sobre el caso Balogun "Fuimos castigados suficientemente contra Bosnia al tener que jugar con 10 hombres durante 30 minutos, en una decisión que fue injusta. No es porque yo sea el entrenador de Estados Unidos, creo que el 99.9% de la gente está de acuerdo en que fue una tarjeta roja injusta", afirmó el ex DT de Tottenham, PSG y Chelsea.

La expulsión a Balogun que la FIFA terminó revocando para los octavos del Mundial. Video: DSports Pochettino también dejó en claro que no tuvo participación en el proceso que derivó en la revisión del caso Balogun. Según explicó, se enteró de la resolución apenas unos minutos antes del último entrenamiento previo al duelo de octavos, que se jugará este lunes por la noche en Seattle.