Neymar Jr. hizo un durísimo anuncio tras la eliminación de Brasil ante Noruega

Tras quedar afuera en octavos de final del Mundial 2026, Neymar confirmó una noticia que sacude al fútbol brasileño.

El golpe que significó la inesperada eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 tuvo una consecuencia todavía más fuerte. Después de la derrota 1-2 frente a Noruega, Neymar tomó una decisión que sacudió todo: le puso punto final a su historia con la Canarinha.

Bombazo: Neymar anunció su retiro de la Selección de Brasil Según GeGlobo, el delantero de 34 años fue contundente apenas terminó el partido en el MetLife Stadium: "Lo intenté. Lo intenté. Empezó aquí en el estadio MetLife y terminé aquí. Ahora se acabó", sentenció, todavía devastado y minutos después de romper en llanto en pleno campo de juego.

Neymar rompió en llanto tras la eliminación de Brasil. Video: DSports El regreso de Ney para esta Copa del Mundo había generado una enorme ilusión en Brasil. Sin embargo, las lesiones volvieron a condicionarlo: se perdió el debut frente a Marruecos, tampoco estuvo contra Haití y recién pudo volver a tener acción ante Escocia, donde ingresó a pocos minutos del final. Incluso, en el cruce de 16avos ante Japón, Carlo Ancelotti decidió no utilizarlo pese a que ya estaba recuperado.

Su participación terminó siendo mucho más limitada de lo que se esperaba. El del Santos apenas disputó 37 minutos en todo el torneo: 17' vs. Escocia y 20' vs. Noruega, el partido que marcó el cierre de su ciclo.