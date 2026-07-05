Los lapidarios memes de la eliminación de Brasil ante Noruega con Haaland y Neymar como protagonistas

La victoria de Noruega por 2-1 sobre Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 hizo estallar las redes sociales. El gran apuntado fue Erling Haaland , autor de los dos goles del conjunto europeo, a quien muchos usuarios bautizaron como el "mostro" por su actuación decisiva y su contundencia para eliminar a la Canarinha.

Otro de los grandes protagonistas fue el arquero Orjan Nyland, clave con varias atajadas, especialmente al contener el penal de Bruno Guimaraes en el primer tiempo. En paralelo, Neymar, que ingresó en el complemento y descontó desde los doce pasos, también quedó en el centro de las bromas por su movilidad y por la nueva eliminación de Brasil en una Copa del Mundo.