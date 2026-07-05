Video: Erling Haaland lideró el tradicional "Viking Row" de Noruega tras tras eliminar a Brasil del Mundial

Erling Haaland tomó el lugar de Martin Odegaard al frente del remo vikingo, la celebración que ya es una de las grandes postales de la Copa del Mundo 2026.

Erling Haaland lideró el tradicional festejo vikingo que emocionó a todos tras el batacazo mundial de Noruega frente a Brasil.

La victoria de Noruega sobre Brasil no solo quedará en la historia por el doblete de Erling Haaland, sino también por una celebración que ya se convirtió en uno de los grandes símbolos del Mundial 2026. Tras el triunfo en Nueva Jersey, el goleador noruego reemplazó al capitán Martin Odegaard como líder del tradicional "Viking Row", la coreografía que identifica al seleccionado escandinavo.

Con dos palos en las manos frente a un gran tambor, Haaland comenzó a marcar el ritmo del ritual. A cada golpe, el plantel respondió con el grito de "Ro" ("¡Remar!") mientras todos los jugadores, sentados sobre el césped, simulaban remar al unísono junto a los miles de hinchas que acompañaban desde las tribunas.

Haaland lideró el espectacular festejo vikingo tras eliminar a Brasil Odegaard le cedió el bombo a Haaland para que haga el remo vikingo de Noruega. ESPN La escena llamó la atención de todos los presentes. Incluso varios futbolistas brasileños, todavía golpeados por la eliminación, permanecieron en el campo observando el festejo, que volvió a repetirse con la misma pasión que había mostrado Noruega durante toda la Copa del Mundo.

Qué significa el remo vikingo y cómo surgió El origen del "Viking Row" se remonta a una idea del hincha Ole Frøystad, conocido como "Mister Ro Ro". Inspirado en un antiguo cántico del Rosenborg, buscó crear una celebración con identidad vikinga para acompañar el regreso de Noruega a un Mundial después de muchos años de ausencia. La iniciativa fue adoptada por el grupo oficial de simpatizantes y luego por la propia federación.