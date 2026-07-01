La picante advertencia de Haaland a Brasil tras clasificarse con Noruega a octavos: "Estamos preparados

Haaland marcó el agónico gol de la clasificación de Noruega ante Costa de Marfil y ahora palpita el choque frente a la cinco veces campeona del mundo.

Erling Haaland volvió a aparecer en el momento justo y llevó a Noruega a los octavos de final del Mundial 2026. El delantero del Manchester City convirtió el agónico 2-1 frente a Costa de Marfil en Dallas y, una vez consumada la clasificación, comenzó a palpitar el gran desafío que tendrá por delante: enfrentar a Brasil en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Consciente de la dificultad que representa medirse ante la Canarinha, el goleador evitó cualquier exceso de confianza: "No va a ser fácil, no sé si vamos a lograrlo. Nos hemos preparado mucho y seguimos preparados", aseguró Haaland, quien atraviesa un gran momento en la Copa del Mundo y llega encendido al cruce frente al seleccionado brasileño.

Erling Haaland le envió una advertencia a Brasil, a días de enfrentarlo por los 8vos del Mundial X @OFCBostil El tanto convertido sobre el final del partido le permitió alcanzar los cinco goles en el certamen y ubicarse tercero en la tabla de máximos artilleros, solamente por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos con seis conquistas. Su rendimiento volvió a ser determinante para una selección noruega que sueña con seguir haciendo historia.

Más allá de su actuación individual, Haaland destacó el significado que tiene esta clasificación para todo su país: "Es conmovedor. Es simplemente ser feliz. Es un viaje que da ganas de vomitar", expresó entre risas, antes de remarcar el acompañamiento de los hinchas: "Es increíble. Han pasado 28 años desde la última vez que Noruega participó en un Mundial. Es genial que esto signifique tanto para toda Noruega. Creo que cambiará el país para siempre", afirmó.