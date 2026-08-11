Interna en Belgrano: picante respuesta de Passerini luego de que Artime lo compare con Haaland tras el interés de Boca

Lucas Passerini fue uno de los protagonistas de la victoria de Belgrano ante Banfield, pero después del partido también volvió a quedar en el centro de la escena por una particular respuesta dirigida a Luis Fabián Artime. El delantero se refirió a la comparación que había realizado el presidente del club cordobés, quien lo había definido como el “ Haaland sudamericano ”.

La frase de Artime surgió en medio del interés de Boca por contratar al atacante. El Xeneize consultó condiciones por el jugador para reforzar su ataque luego de la lesión de Adam Bareiro, aunque la elevada cotización establecida por Belgrano terminó alejándolo de la negociación.

Passerini , de 32 años, reconoció el vínculo que mantiene con Artime, pero admitió que aquella comparación pública no le resultó cómoda. Además, consideró que si la institución realmente tiene esa valoración sobre su nivel, debería verse reflejada también en su remuneración. “ Si para él soy Haaland, tengo que cobrar como él también ”, lanzó el delantero al recordar las declaraciones del máximo dirigente de Belgrano .

Más allá de la situación generada por sus declaraciones, Passerini aseguró que continúa trabajando con normalidad y que permanece a disposición de Ricardo Zielinski. También negó cualquier inconveniente relacionado con su presencia en los entrenamientos y dejó en claro que mantiene su compromiso con el plantel.

El atacante volvió a demostrar su importancia dentro del equipo este lunes, cuando convirtió el primer gol de Belgrano en el triunfo por 2-0 frente a Banfield, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Con esa actuación, Passerini continúa ampliando sus números con la camiseta del conjunto cordobés. Hasta el momento acumula 21 goles en 78 partidos, desde su llegada al club.

Boca preguntó por Passerini y Belgrano fijó su precio

El nombre del delantero había aparecido entre las alternativas que Boca evaluó para reforzar su ofensiva durante el actual mercado de pases. La búsqueda se intensificó luego de la lesión de Adam Bareiro y el club de La Ribera avanzó en la búsqueda de un centrodelantero.

Sin embargo, Belgrano fijó una cotización cercana a los cinco millones de dólares por Passerini, una cifra que terminó alejando al equipo presidido por Juan Román Riquelme de la posibilidad de avanzar con la operación.

Finalmente, Boca decidió incorporar a Enner Valencia, quien arribó con el pase en su poder después de finalizar su vínculo con Pachuca de México. De esta manera, Passerini continuará en Belgrano mientras su nombre vuelve a generar repercusión, esta vez por su respuesta a Artime y por una comparación que él mismo llevó directamente al terreno salarial.