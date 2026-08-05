El primer posteo de Candela Arizaga tras el escándalo con Facundo Moyano: "Tengo errores como cualquiera"

Candela Arizaga publicó un mensaje luego del episodio con Facundo Moyano, que declaró ante la Justicia y tiene una orden de alejamiento.

Este miércoles por la noche, tras el confuso episodio que protagonizó en el barrio porteño de Belgrano, Candela Arizaga reapareció en las redes sociales. La influencer de 23 años, que fue vista corriendo semidesnuda luego de salir del departamento de Facundo Moyano, publicó un mensaje después de recibir el alta médica y mientras avanza la investigación judicial.

Arizaga había sido trasladada al Hospital Pirovano durante la madrugada del martes, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la situación que provocó la intervención de las autoridades. Allí permaneció internada cerca de diez horas, acompañada por su familia, y fue sometida a distintos estudios médicos y a un proceso de desintoxicación.

El posteo de Candela Arizaga tras el escándalo A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió una historia con fondo negro en la que habló sobre su estado de salud y también llevó tranquilidad acerca de su perro. En los videos del episodio se la había visto corriendo detrás de su mascota, que finalmente fue rescatada por el encargado del edificio.

El posteo de la joven tras el escándalo junto a Facundo Moyano. Instagram/@candelamagaliok “Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, publicó Arizaga.

Qué dijo Facundo Moyano en su declaración Mientras tanto, Facundo Moyano declaró este miércoles ante el auxiliar fiscal Julián Pistone. El exdiputado negó haber privado de la libertad a la influencer y sostuvo que ambos mantenían una relación sentimental.