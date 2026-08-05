Yanina Latorre fulminó a Facundo Moyano en medio de la polémica con Candela Arizaga

La conductora de América volvió recargada de sus vacaciones y apuntó contra el hijo de Hugo Moyano tras el escándalo que se generó.

Facundo Moyano se encuentra en el medio de un enorme escándalo luego del confuso episodio que vivió con Candela Arizaga. Por esta situación, el hijo de Hugo Moyano quedó detenido y horas después fue liberado, aunque sigue imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

En su salida tras la declaración frente a la Justicia, los medios le consultaron si quería aclarar algo tras lo sucedido y él fue tajante: "Está todo aclarado". Posteriormente a esto, se subió a un vehículo y se fue del lugar.

Yanina Latorre volvió de sus vacaciones y decidió hablar del tema en su programa radial que sale al aire en El Observador. La conductora fue tajante y apuntó contra Facundo Moyano: "Él no declara tener actividad privada, no se sabe de dónde sale la plata, pero vive como un millonario".

Yanina Latorre apuntó contra Facundo Moyano "Tiene un nivel de vida alto... Todos decían que era el distinto de los Moyano y terminó siendo igual", expresó Yanina Latorre. Por el momento, Candela no ha declarado y la Justicia le puso una perimetral a Facundo Moyano.