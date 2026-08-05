Moria Casán reveló la fuerte situación que vivió con Facundo Moyano en un evento: "Me agarró de..."

Moria Casán recordó un fuerte momento que vivió con Facundo Moyano años atrás y sorprendió a todos sus compañeros.

Facundo Moyano se encuentra envuelto en un enorme escándalo luego de ser detenido e imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad contra la joven Candela Arizaga, expareja de L-Gante. En medio de todo esto, Moria Casán recordó un episodio que vivió con él en un evento.

Todo sucedió cuando la conductora habló sobre el momento en el que Facundo Moyano conoció a Susana Giménez: "Estábamos en el Four Seasons con amigos míos, ya tenía mi mesa reservada y la voy a saludar a Susana".

"Me pongo a charlar y Moyano me agarró de atrás y me apoyó", comentó Susana, causando sorpresa. También dejó en claro que "el chabón vio luz y entró. Ahí se lo presenté a Susana y ahí algo hubo (entre Moyano y Giménez)".

Moria Casán reveló la situación que vivió con Facundo Moyano en un conocido lugar El sindicalista fue liberado durante la noche del martes y ante la prensa sostuvo que ya está todo aclarado. Cabe destacar que, aunque fue liberado, continúa imputado por lesiones y retención ilegítima de la libertad.