Qué pasó en el departamento de Facundo Moyano: se conoció el examen toxicológico de Candela Arizaga

Una confusa secuencia ocurrida en el barrio de Belgrano derivó en una investigación judicial que tiene como principal involucrado al exdiputado Facundo Moyano . En las últimas horas, el abogado de Candela Arizaga , la joven de 23 años que terminó internada luego de ser asistida mientras corría semidesnuda por la vía pública, confirmó que el examen toxicológico detectó consumo de cocaína.

El letrado Diego Storto aseguró que el análisis practicado a su representada confirmó la presencia de esa sustancia. " Consumieron solo cocaína . El examen toxicológico de Candela así lo arrojó", afirmó durante una entrevista televisiva.

Además, explicó que Arizaga todavía no prestó declaración formal y sostuvo que atraviesa una situación de fuerte impacto emocional. “Estuve tres horas con ella durante la tarde tratando de reconstruir, con mucho profesionalismo, las dos noches que vivió”, sostuvo.

Storto también confirmó que se presentó en la causa como particular damnificado en representación de la joven y cuestionó el desarrollo de la investigación. En ese sentido, señaló que hubo "irrugularidades" en el allanamiento dispuesto por el fiscal, ya que se realizó varias horas después de haber sido ordenado y que, antes de ese procedimiento, una persona ingresó al departamento para retirar pertenencias.

El letrado también contó la versión de los hechos de la joven: “Ella me dijo que sintió miedo , que quiso irse y que escapó por la situación que estaba viviendo dentro del departamento. Tiene aún un relato muy difuso de lo que pasó; está en shock”, dijo.

“Fue una de las veces que más me costó conectar con una persona”, recordó el abogado sobre la manera en que encontró a la pareja de Moyano, y dijo que será el fiscal quien determine si hubo o no privación ilegítima de la libertad, si hubo suministro o no. “Puedo asegurar que Candela no consumía drogas hasta que empezó la relación con este chico, que fue en enero de este año”, dijo el abogado de la joven.

El abogado agregó que Arizaga le contó que el domingo ambos asistieron al partido entre River y Rosario Central y luego fueron al departamento de Moyano. Allí, según su versión, consumieron cocaína y, cuando la sustancia se terminó, se comunicaron con un presunto dealer identificado como "Pinocho".

“Me dijo que vivió una situación que no quiere vivir nunca más”, resaltó el letrado de la joven, que agregó que Candela “no recuerda si había una tercera persona” en ese departamento. Dijo que la mujer, que aclaró que no tiene golpes sino algún signo físico en las plantas de los pies por haber corrido descalza por la zona de Barrancas de Belgrano, habló de “un ataque de pánico”, que “venía acumulando miedo” y es ahí “cuando se larga a correr”.

Cómo sigue la causa

Facundo Moyano fue demorado durante la madrugada del martes y recuperó la libertad horas después, luego de que Arizaga declarara que no había sido golpeada ni privada de su libertad. No obstante, continúa imputado en la causa y deberá cumplir las medidas impuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de acercarse a la joven a menos de 300 metros.

En las próximas horas, Arizaga será entrevistada por profesionales del Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID), organismo especializado del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que asiste a víctimas en situación de vulnerabilidad.