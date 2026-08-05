Aparecieron nuevos videos de Facundo Moyano con Candela Arizaga desvanecida en la vía pública

En las últimas horas, salieron a la luz nuevos videos del confuso episodio entre Facundo Moyano y Candela Arizaga , quien había salido corriendo del departamento del sindicalista -ubicado en el barrio porteño de Belgrano- la madrugada del martes.

En los nuevos registros audiovisuales, difundidos en el programa televisivo A la Barbarossa, se lo ve a Facundo Moyano salir corriendo, junto a su amigo, detrás de Candela Arizaga , luego de que la joven saliera del departamento donde ambos se encontraban.

Las imágenes trascendieron, este miércoles, mientras la defensa de Arizaga confirmó que el examen toxicológico detectó consumo de cocaína y la fiscalía continúa con la recolección de pruebas para determinar qué ocurrió durante la madrugada del martes.

El abogado de la joven, Diego Storto, informó que el análisis practicado a su representada confirmó la presencia de cocaína. "Consumieron solo cocaína. El examen toxicológico de Candela así lo arrojó", sostuvo en declaraciones televisivas. Además, explicó que Arizaga todavía no prestó declaración formal debido al estado en que se encuentra tras el episodio. Según indicó, permaneció varias horas junto a ella para intentar reconstruir los hechos. "Estuve tres horas con ella durante la tarde tratando de reconstruir, con mucho profesionalismo, las dos noches que vivió", afirmó.

Storto señaló que representa a Arizaga como particular damnificado y cuestionó el procedimiento realizado durante el allanamiento ordenado por el fiscal. Según manifestó, el operativo se concretó varias horas después de haber sido dispuesto y, antes de su ejecución, una persona ingresó al departamento para retirar pertenencias.

Respecto del relato de la joven, el abogado indicó que Arizaga le manifestó que sintió miedo y decidió escapar del departamento por la situación que atravesaba en ese momento. También aseguró que su recuerdo de los hechos todavía es parcial. "Tiene aún un relato muy difuso de lo que pasó; está en shock", expresó. El letrado agregó que será la Justicia la que determine si existió privación ilegítima de la libertad o suministro de sustancias.

De acuerdo con la reconstrucción aportada por la defensa, el domingo ambos asistieron al partido entre River y Rosario Central y luego fueron al departamento de Moyano. Allí, según la versión de Arizaga, consumieron cocaína y, cuando la sustancia se terminó, se comunicaron con una persona identificada como "Pinocho" para conseguir más droga. El abogado sostuvo además que la joven le manifestó que no recuerda si había una tercera persona en el lugar y que presentaba un ataque de pánico cuando decidió salir corriendo. También indicó que no presentaba golpes, aunque sí lesiones en las plantas de los pies por haber corrido descalza.

Cómo continúa la investigación

Facundo Moyano fue demorado durante la madrugada del martes y recuperó la libertad horas después, luego de que Arizaga declarara inicialmente que no había sido golpeada ni privada de la libertad. Sin embargo, continúa imputado en la causa y debe cumplir las medidas impuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de acercarse a la joven a menos de 300 metros.

Mientras tanto, la investigación continúa con la incorporación de nuevas pruebas. En las próximas horas, Arizaga será entrevistada por profesionales del Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID), organismo especializado del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que asiste a víctimas en situación de vulnerabilidad. La fiscalía analizará ese testimonio junto con los registros audiovisuales, las pericias y el resto de las actuaciones para determinar las circunstancias del episodio ocurrido en Belgrano.